Le PSG prolonge son partenariat avec Accor

On le sait, depuis que le PSG est passé sous pavillon qatari, le club a littéralement changé de dimension marketing. Aujourd’hui, les plus grandes marques veulent s’associer avec le club de la capitale, ce qui démontre bien de la puissance que véhicule aujourd’hui l’image du PSG dans le monde entier. D’ailleurs, Ce mercredi, le nouveau maillot rouge et bleu a été dévoilé.

Un changement reste notable, Qatar Airways devient ainsi le nouveau sponsor maillot officiel du PSG. ALL, le programme de fidélité d’Accor, sera cependant toujours un partenaire privilégié du PSG. En effet, celui-ci a officialisé ce jour cette collaboration de quatre saisons supplémentaires via un communiqué publié sur son site officiel. Désormais, ALL s’affichera sur la manche de la tunique d’entraînement du club.

Le communiqué du PSG

« Après trois années de succès en tant que partenaire majeur et sponsor maillot officiel du Paris Saint-Germain, Accor a décidé de prolonger son engagement avec le géant du football français, sous une autre forme, pour quatre années supplémentaires afin de promouvoir son programme de fidélité lifestyle, peut-on notamment lire sur ce communiqué. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, ALL-Accor Live Limitless sera désormais visible sur la manche du maillot d’entraînement du PSG, tandis que l’un des principaux objectifs de la collaboration sera d’utiliser les atouts du Paris Saint-Germain pour s’engager auprès des membres de ALL – Accor Live Limitless dans le monde entier et leur offrir des expériences uniques.«