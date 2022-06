Avec son nouveau duo sportif aux commandes, Luis Campos / Antero Henrique, le PSG commence à intensifier son mercato. Si aucun joueur n’a encore été officiellement recruté, les différentes pistes abordées par les Rouge et Bleu avancent de manière concrète. Vitinha devrait ainsi devenir un joueur du PSG ce jeudi.

Ça avance pour Gianluca Scamacca

Et outre le Portugais de 22 ans, le PSG s’affaire également à dénicher un nouvel attaquant. Dans cette optique, la priorité semble se nommer Gianluca Scamacca. En effet, l’avant-centre italien de 23 ans plaît tout particulièrement à Luis Campos. Pour tenter de convaincre Sassuolo de lâcher son buteur aux 16 réalisations en Serie A en 2021-2022, une première offre à hauteur de 35 millions d’euros, hors bonus, a d’ores et déjà été formulée, nous indique Gianluca Di Marzio. Une somme jugée insuffisante par les décideurs transalpins. Mais les Parisiens veulent Scamacca et une nouvelle offre devrait donc bientôt être faite. Toujours selon Gianluca Di Marzio, celle-ci serait de 40 millions d’euros, hors bonus, et se rapprocherait donc des attentes de Sassuolo dans ce dossier, environ 50 millions d’euros. D’après le journaliste italien, les deux parties se sont rapprochées considérablement et un accord total serait en bonne voie.

Dans le sens des départs, Gianluca Di Marzio explique également que Presnel Kimpembe pourrait bien quitter son club formateur cet été. En tout cas, si la Juventus venait à vendre Mathijs De Ligt, Chelsea étant sur ses traces, le titi parisien deviendrait alors la priorité défensive de la Juve. Désireux d’enrôler deux centraux, Milan Skriniar plus un profil polyvalent dont le nom n’a pas filtré, le PSG sera-t-il vendeur ?