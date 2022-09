Le PSG prône la prudence dans le dossier Kheira Hamraoui

Le dossier Kheira Hamraoui a été remis sur le devant de la scène avec de nouvelles révélations fracassantes concernant Aminata Diallo. Face à ce marasme médiatique, le PSG souhaite jouer la carte de la temporisation.

C’est le feuilleton qui a grandement fragilisé la section féminine du Paris Saint-Germain la saison passée. Victime d’une agression extrêmement violente en novembre dernier, Kheira Hamraoui a, par la suite, connu un acharnement sans précédent. Pour sa part, Aminata Diallo, qui conduisait la voiture au moment de cette agression, avait d’abord été relâchée, faute de preuves compromettantes. Mais d’autres éléments ont apparemment permis une avancée significative depuis cette fin septembre. Face à tout cela, le PSG veut rester prudent le temps que la justice fasse son travail, nous expose ce jour RMC. Les Rouge et Bleu mettent d’ailleurs à disposition de Kheira Hamraoui une protection rapprochée sur le trajet qui la mène de son domicile au centre d’entraînement du club et ce, aller / retour.

Un dossier dans l’impasse

Ainsi, si Kheira Hamraoui est toujours écartée du groupe à la disposition de Gérard Prêcheur, le club compte bien mettre tout en œuvre pour offrir des conditions d’entraînement des plus professionnelles à sa joueuse. Un membre du staff lui est assigné, ainsi que toutes les commodités nécessaires. Selon une source interne au club et relayée par le média, l’ancienne barcelonaise pourrait réintégrer partiellement les séances collectives, mais sans que cela ne débouche forcément vers du temps de jeu au sein des différentes compétitions officielles. Pire, son temps de jeu « s’annonce famélique« , selon RMC. Pourtant, malgré ce, le groupe vit bien et aucune tension ne serait à déplorer.

Pour tenter de résoudre au mieux cette situation, le PSG avait, dans un premier temps, tenté de trouver une porte de sortie à Kheira Hamraoui. D’amblée, le fait qu’elle n’entrait pas dans les plans de la direction sportive du club lui a ainsi été stipulé. Néanmoins, malgré des approches de Manchester United, de la Juve, de Parme, de Tottenham ou de la Roma, la milieu de terrain a décliné les options s’offrant à elle. L’hypothèse de la voir rejoindre un autre club de l’Hexagone sous forme de prêt reste possible, mais ce ne serait pas vers quoi cette situation tendrait aujourd’hui.