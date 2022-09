L’été dernier, le PSG a souhaité impulser une nouvelle dynamique à son projet. Exit donc Leonardo et Mauricio Pochettino et place à Luis Campos et Christophe Galtier. Concernant le premier cité, il opère également en tant que directeur sportif du côté du Celta Vigo. Une double casquette qui ne semble pas déranger le moins du monde Carlos Mourino, le président du club ibère.

Carlos Mourino a ainsi accordé un entretien fleuve au sein des colones de AS. Dans celui-ci, il évoque, entre autres choses, le rôle prépondérant de Luis Campos, chef de la stratégie sportive de son club. Dans le même temps, le décideur lusitanien est également en charge de la stratégie sportive du Paris Saint-Germain. Un double poste qui pourrait paraître quelque peu compliqué au premier abord, mais qui ne perturbe pas outre mesure le président du Celta Vigo.

Luis Campos, l’architecte

« Cela se passe bien avec Luis Campos. Peut-être que cela a été un peu compliqué au début parce qu’il est arrivé à un moment où il y avait beaucoup de changements au Celta. C’est pareil au PSG : il est arrivé dans une période très mouvementée. La relation contractuelle entre le Celta et Campos ? Il facture un forfait pour la saison, à la manière d’un entraîneur. Est-ce qu’il lui reste du temps pour le Celta maintenant qu’il est au PSG ? Je pense que oui. Son travail a été délicat durant ces trois mois car c’est très difficile de construire deux équipes en si peu de temps. Mais je crois que maintenant il pourra mieux se projeter avec nous. Il dit toujours qu’il n’est pas un directeur sportif, mais plus un architecte. Il dit que pour assembler son puzzle, il doit entrer dans le cœur du club, savoir comment les supporters pensent, quel style de jeu les supporters aiment, ce que veut l’entraîneur… Il entre dans toutes ces problématiques et, ensuite, il construit. »