Le PSG récompense les gagnants de la Copa & de l’Euro

Le PSG a vécu de drôles de derniers mois. Entre la perte du titre de champion de France au détriment du LOSC, une parcours européen exceptionnel, un mercato historique avec les arrivées de joueurs comme Messi ou encore Sergio Ramos et l’actuel “feuilleton Mbappé”... L’actualité ne fût pas de tout repos dans la capitale française !

L’été n’a pas seulement été l’occasion pour le club de se mettre en évidence lors de ce marché des transferts extrêmement actifs, les parisiens ont aussi brillé avec leur équipe nationale. En effet pas moins de sept joueurs Rouge & Bleu ont participé à la finale d’une compétition continentale. Leo Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria avec l’Argentine contre le Brésil de Neymar et Marquinhos en Copa America (victoire de l’Albiceleste 1-0). Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma ont affronté l’Angleterre en finale de l’Euro (victoire de la Squadra Azzura 1-1 ; 3-2 TAB).

Les cinq vainqueurs (Messi, Di Maria, Leandro Paredes, Verratti, Donnarumma) ont été mis à l’honneur par le Paris Saint-Germain à l’entrainement du jour. En effet le club parisien a décidé de remettre un trophée à chacun d’entre eux pour les féliciter pour leur performance.