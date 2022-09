Maccabi Haïfa / PSG : Les enjeux de la rencontre

Si sur le papier la deuxième rencontre de Ligue des Champions de la saison du PSG ne semble pas attrayante, elle préserve tout de même certains intérêts. En effet, ce déplacement à Haïfa sera l’occasion pour les observateurs et supporters parisiens de se pencher sur plusieurs points qui pourraient être parlant sur ce qu’est le Paris Saint-Germain dans cette nouvelle ère qui s’installe sous la houlette de Christophe Galtier.

Kimpembe out, des conséquences directes

Le premier de ces points est assurément les travaux qui seront réalisés sur le secteur défensif. En effet, Presnel Kimpembe, qui souffre d’une déchirure de l’ischio-jambier de la cuisse gauche, sera absent pendant six semaines selon les derniers échos. En ce sens, la place vacante sur la ligne de trois de l’arrière garde devrait être occupée par Danilo Pereira. Reste à savoir si le Portugais remplacera le champion du monde 2018 poste pour poste en s’installant axe gauche, comme lors de la victoire (0-3) à Toulouse le 31 août dernier, ou alors si un remaniement de la défense sera effectué par Christophe Galtier afin de mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. Face à un adversaire qui ne devrait pas être des plus oppressants offensivement, l’occasion de voir Sergio Ramos dans l’axe, entouré de Danilo et Marquinhos, semble se présentée ce soir comme une bonne option. Le numéro 15 parisien aura l’occasion ce soir face au Maccabi Haïfa (21h sur Canal +) de disputer 90 minutes pour la quatrième fois de la saison en dix matchs (TCC) et la première fois en Ligue des Champions. L’importance que peut avoir Danilo tout au long de la rencontre est à surveiller. Auteur de prestations remarquables depuis le début de saison tant dans la peau d’un titulaire que d’un remplaçant, l’ancien du FC Porto pourrait saisir sa chance et rendre de bons services, d’autant plus qu’il était un joueur qui n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier au début du mois de juillet. Le joueur, qui en interne est apprécié de tous, est régulièrement pointé du doigt pour des lacunes balle aux pieds, mais a tout de même son importance dans l’impact physique et le rôle de stoppeur qu’il occupera, notamment ce soir à Haïfa.

Christophe Galtier dans ses œuvres

Au cœur d’un marathon de sept matchs en trois semaines, le PSG se présente donc ce soir face au Maccabi Haïfa pour la compte de la deuxième journée des phases de poule de Ligue des Champions. Une rencontre face à une équipe qui semble à la portée des hommes de Christophe Galtier. Et en ce sens, le technicien français pourrait effectuer quelques changements dans son onze de départ. En effet, selon les derniers échos de la presse française et notamment de nos confrères de L’Equipe, quelques changements devraient être effectués. Si en défense l’ancien coach de l’OGC Nice n’a pas le choix de remplacer Presnel Kimpembe, du changement pourrait être réalisé au milieu de terrain. Ce déplacement en Israël devrait donc être l’occasion de voir Danilo s’installer dans la défense à trois, mais selon Le Parisien, Fabian Ruiz pourrait connaître sa première titularisation avec le Paris Saint-Germain, et prendre place aux côtés de Marco Verratti. Sur le flanc droit, Achraf Hakimi pourrait céder sa place à Nordi Mukiele afin de souffler, avec le match de dimanche face à l’OL en ligne de mire. Pour le reste, Christophe Galtier devrait faire confiance à ses habituels titulaires.

psg.fr

Cependant, le match de championnat dans le Rhône qui se tiendra ce week-end sera assurément dans la tête de l’entraîneur Rouge & Bleu. C’est pourquoi le coaching de ce dernier sera également un des enjeux de la rencontre du soir des parisiens. A Haïfa, les joueurs du PSG joueront leur sixième match en moins de trois semaines. Il sera donc essentiel de faire souffler les joueurs qui en auront besoin, à l’aube de cette rencontre face à l’Olympique Lyonnais qui sera la dernière avant une trêve internationale qui concernera de nombreux parisiens. Par ailleurs, l’adversité qui se dressera face au Paris Saint-Germain ce soir devrait permettre à l’ancien coach du LOSC de réaliser des changements dans la rencontre, plus ou moins tôt dans la rencontre. Entre management, communication et changements effectués, il sera donc intéressant de surveiller le travail et le comportement de Christophe Galtier sur le banc.

Haïfa, la porte d’entrée dans l’Histoire de Kylian Mbappé

Un enjeu statistique existe également à l’occasion de cette rencontre. Celle-ci concerne Kylian Mbappé. Facile à deviner lorsqu’on parle de statistique et record. En effet, le champion du monde 2018 a inscrit avec le maillot Rouge & Bleu 29 buts sur la scène européenne en 45 matchs disputés. Le plaçant ainsi deuxième au classement des meilleurs buteurs parisiens à l’échelle continentale, derrière Edinson Cavani qui lui est l’auteur de 30 réalisations en 54 matchs. Autrement et explicitement dit, Kylian Mbappé a l’occasion d’égaler et dépasser l’Uruguayen et devenir par la même occasion le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Si ce record n’aura que peu d’importance aux yeux de nombreux observateurs et supporters du club de la capitale, celui-ci a son importance pour la rencontre de ce soir à Haïfa. En effet, tant le joueur est habité par l’idée de marquer de son emprunte son chemin, il pourrait avoir un impact important sur cette rencontre de Ligue des Champions. Face à un adversaire décrit comme plus faible sur le papier que le PSG, Kylian Mbappé pourrait en profiter pour aller chercher ce record.