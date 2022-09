Le PSG est sur le point de terminer son premier marathon de matches de la saison 2022-2023. Depuis plusieurs jours, les Rouge & Bleu enchaînent les rencontres tous les trois-quatre jours et termineront cette semaine avec deux déplacements sur les pelouses du Maccabi Haïfa (Ligue des champions) et l’Olympique Lyonnais (dimanche 20h45, 8e journée de Ligue 1). Puis, de nombreux Parisiens verront leur calendrier être occupé par la trêve internationale avant d’enchaîner avec un nouveau marathon de matches jusqu’à la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Et ce mercredi, la Ligue a dévoilé la programmation d’une des prochaines rencontres des joueurs de Christophe Galtier.

Le PSG aura 5 jours pour préparer le Classico

En effet, la date du prochain Classico a été officialisée par la LFP. Ainsi, le PSG accueillera – au Parc des Princes – l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Une confrontation qui aura lieu le dimanche 16 octobre à 20h45 et qui sera diffusée uniquement sur Prime Video. Engagé en Ligue des champions quelques jours avant (mardi 11 octobre face au SL Benfica au Parc des Princes), le club de la capitale aura cinq jours pour préparer ce match face à son rival marseillais. Soit un jour de récupération de plus que les Olympiens qui se déplaceront sur la pelouse du Sporting CP le mercredi dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions. Après cette rencontre, les champions de France bénéficieront d’une semaine complète pour préparer leur prochain match.

Programme de la 11e journée de Ligue 1