Le PSG lourdement sanctionné dans le cadre du FPF

Moins évoqué ces derniers temps, le Fair-play financier pointe de nouveau le bout de son nez. En effet, l’UEFA vient de rendre des sanctions concernant certains clubs européens, nous apprend l’Équipe. Et parmi ces dits clubs se trouve le PSG.

Le PSG a bouclé son mercato estival il y a quelques heures à peine. Les recrues sont au nombre de six : Vitinha, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Dans l’autre sens, une vingtaine de joueurs a plié bagages, la grande majorité sous forme de prêt avec option d’achat. Du coup, le club parisien n’a eu que très peu de rentrées de liquidités de manière directe cet été. Avec un peu de chance, les Rouge et Bleu peuvent, au total, espérés environ 60 millions d’euros des différents prêts qui ont été conclus, ce qui pourrait bien être salvateur.

Le PSG dans l’œil du cyclone

Car ce jour, on apprend que l’UEFA a décidé de sévir avec huit clubs européens, dont le PSG donc. En France, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco sont également visés, mais avec une amende moindre que celle parisienne. La raison ? Le déficit autorisé de 30 millions d’euros par saison a été dépassé. Et le club de la capitale est celui qui possède le plus gros de ces déficits. Conséquence de quoi, les Parisiens écopent d’une amende de 65 millions d’euros, dont 55 millions d’euros en sursis. 10 millions d’euros seront donc payables tout de suite, le reste devant être échelonné sur les trois prochaines années. Trois ans, c’est également le temps que le PSG a pour se mettre en conformité avec le fair-play financier.

Si cela n’est pas le cas, les risques sont graduels et multiples : restriction de la liste UEFA de 25 joueurs à 23, interdiction d’inscrire de nouveaux joueurs sur cette liste ou, purement et simplement, l’exclusion de toutes compétitions continentales. Les deux clubs français ont, eux, écopé de l’amende suivante : 2 millions d’euros, dont 1,7 millions d’euros en sursis. Les cinq autres clubs concernés par cette sanction sont : la Roma, l’Inter, la Juve, le Besiktas et le Milan AC.