Le PSG rejette officiellement le projet de la Super League

La Super League a refait surface dans le football. Si les plus grands clubs européens communiquent peu à peu sur leur envie de rejoindre le projet, le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi communique son rejet sur les réseaux sociaux du club.

Alors que la Super League a refait surface aujourd’hui, le football européen sous la pression de la nouvelle compétition. En effet, ce matin, la Cour de justice Européenne a déclaré que la FIFA et l’UEFA n’avaient pas le droit d’interdire, menacer et sanctionner les joueurs et clubs qui voulaient rejoindre la Super League. De ce fait, le diffuseur A22 Sports a dévoilé le retour de la compétition décriée avec de nouvelles idées pour créer un format plus équitable. Si le format expliqué ICI peut en convaincre certains, il n’est pas question pour les clubs de céder. Quelques heures après les premières informations dévoilées, l’Atletico Madrid, le Bayern Munich, Manchester United, l’Inter Milan et beaucoup d’autres grandes écuries européennes ont rejeté le projet.

Le PSG reste en dehors de cette histoire

Bien évidemment, le Paris Saint-Germain, dirigé par Nasser al-Khelaïfi, aussi acteur majeur du comité exécutif de l’UEFA, a communiqué que le club de la capitale n’adhérera pas au projet. Sur les réseaux sociaux du club, le président a pris la parole : « Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours. En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs de compétition ouverte et d’inclusion, et travaille avec toutes les parties prenantes reconnues du football européen – surtout avec les supporters et les joueurs, qui sont au cœur du football. »