Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG recevait le Borussia Dortmund pour son entrée en lice en Ligue des champions. Un premier match qui était important pour Luis Enrique et ses hommes.

Le PSG débutait sa campagne européenne ce mardi soir. À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillaient le Borussia Dortmund et voulaient frapper un grand coup dès cette première journée, surtout après le match nul entre l’AC Milan et Newcastle (0-0), les deux autres équipes du groupe F. Après sa défaite face à l’OGC Nice (2-3) en Ligue 1, Luis Enrique avait décidé d’aligner son équipe-type avec la première titularisation de Randal Kolo Muani en attaque. Un temps incertain, Manuel Ugarte était bien titulaire dans l’entrejeu. En maîtrise, le PSG a réussi son entrée en lice en Ligue des champions avec une victoire (2-0) grâce à des buts de Kylian Mbappé sur penalty et un bijou d’Achraf Hakimi.

Le résumé du match

Dans une première période largement dominée par le PSG, les joueurs de Luis Enrique ont cependant manqué de rapidité dans leur jeu avec une possession de balle stérile. La première grosse situation est justement venue d’une contre-attaque rapide mais Randal Kolo Muani se manque dans le dernier geste suite à un centre d’Ousmane Dembélé (15′). En manque d’efficacité devant le but (11 tirs, 1 cadré en 45 minutes), la meilleure occasion des Rouge & Bleu est venue de Vitinha mais la frappe du Portugais a touché le poteau de Gregor Kobel (19′). Si les Rouge & Bleu ont largement dominé les débats dans ce premier acte avec un bon contre-pressing, ils ont clairement manqué de spontanéité dans le dernier geste à l’image d’un Ousmane Dembélé auteur d’un grand déchet technique.

En seconde période, les Parisiens ont rapidement fait la différence grâce, dans un premier temps, à un penalty de Kylian Mbappé (1-0, 49′). Dans la foulée, une belle action collective entre Achraf Hakimi et Vitinha est conclue avec une grande maîtrise par le Marocain (2-0, 58′). Si les Parisiens ont par la suite baisser de rythme, ils remportent logiquement cette première rencontre de la phase de groupes de Ligue des champions face au BVB (2-0) avant un déplacement à Newcastle le 4 octobre prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

4′ Première situation pour le PSG. Sur un coup-franc tiré par Dembélé, le ballon retombe dans les pieds de Lucas Hernandez. Le Français tente une frappe mais ça passe à côté.

10′ Possession de balle largement en faveur des Rouge & Bleu avec 73%

14′ Un soucis physique pour Marcel Sabitzer. Il laisse sa place à Nmecha

14′ Premier arrêt pour Donnarumma sur une frappe de Mallen

15′ Contre éclair pour le PSG mais le centre de Dembélé n’est pas bien repris par Kolo Muani. Dommage…

19′ Le poteau de Vitinha après une belle combinaison avec Hakimi et Dembélé

25′ Bon contre-pressing des Parisiens pour gêner la relance des Allemands

30′ La frappe lointaine de Vitinha est détournée de la tête par Wolf, ça semblait prendre la direction du cadre

32′ Excellente percée balle au pied de Zaïre-Emery. L’action se finit par une frappe non cadrée de Mbappé

33′ Le PSG pousse avec son 10e tir du match. Mais toujours pas de tentative cadrée à l’image de la frappe de Kolo Muani

38′ Sur un corner enfin bien tiré par Dembélé, Marquinhos est trouvé au premier poteau mais sa tête est déviée en corner par un Allemand

39′ Dans la foulée, Dembélé voit son tir être détourné par Kobel

40′ Après vérification de la VAR, pas de penalty pour le PSG pour une potentielle main de Süle

45′ Trois minutes de temps additionnel

45’+3 Malgré une domination dans le jeu, le PSG n’a pas réussi à trouver la marque avec un seul tir cadré lors de cette première période. Les Parisiens devront mettre plus de rythme dans le second acte face au bloc bas du BVB

45′ C’est reparti pour ce PSG / Dortmund. Les Parisiens auront 45 minutes pour concrétiser leur domination

46′ PENALTY POUR LE PSG. Sur une frappe de Mbappé, Süle touche le ballon de la main. Un penalty confirmé par le VAR

49′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Mbappé transforme ce penalty. Kobel était parti du bon côté mais le ballon était très bien placé

58′ BUTTTTTT POUR LE PSG (2-0) et quelle action entre Vitinha et Hakimi dans un petit espace. Le Marocain élimine d’un crochet Hummels et trompe Kobel d’une frappe de l’extérieur du pied avec une grande maîtrise et sérénité

78′ Poteau extérieur pour le BVB avec une frappe du nouvel entrant Bynoe-Gittens

80′ Double changement pour le PSG. Vitinha et Kolo Muani cèdent leur place à Ramos et Lee

81′ Belle tête défensive de Marquinhos

82′ Depuis le but d’Hakimi, le PSG s’est un peu endormi et le BVB se montre enfin

84′ Ramos frappe au-dessus après un bon service de Dembélé dans la surface

87′ Danilo prend la place de Lucas Hernandez

90′ Six minutes de temps additionnel

90’+1 Beau tacle de Danilo pour contrer la frappe de Fullkrug

90’+1 Trouvé sur un long ballon de Danilo, Mbappé tente de lober Kobel mais ça passe à côté

90’+3 Nouvelle occasion pour Mbappé mais c’est encore une fois pas cadrée

90’+6 Dommage pour Ramos, qui voit son but être refusé pour un hors-jeu

90’+6 C’est terminé. En maîtrise, le PSG a logiquement dominé le BVB dans cette rencontre (2-0) et commence bien sa campagne européenne. Prochain match face à l’OM ce dimanche en Ligue 1.

Feuille de match PSG / Borussia Dortmund

1ère journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre principal : Jesus Gil Manzano – Arbitres assistants : Diego Barbero et Ángel Nevado – Quatrième arbitre : José Luis Munuera – Arbitre vidéo : Juan Martínez Munuera – Buts : Mbappé (49′ sp), Hakimi (58′) – Cartons : Schlotterbeck (66′), Can (67′)