Le PSG s’active pour trouver une porte de sortie à Neymar

Le marché des transferts devrait être agité pour le PSG dans le sens des arrivées mais aussi des départs. En effet, de nombreuses pistes sont évoquées pour renforcer l’effectif Rouge & Bleu, mais d’autres noms sont évoqués pour quitter le club de la capitale. Et comme l’été dernier, celui de Neymar revient.

Depuis l’intronisation de Luis Campos dans l’organigramme du Paris Saint-Germain, l’idée de se séparer de Neymar prend de plus en plus d’ampleur. Cependant, le dirigeant n’est pas parvenu à faire quitter la capitale au numéro 10 du PSG en 2022. Orgueilleux et désireux d’arriver dans les meilleurs conditions au Qatar pour la Coupe du Monde, Neymar n’a pas souhaité quitter le Paris Saint-Germain. Cette semaine, la gronde des supporters parisiens concorderait avec la volonté des dirigeants Rouge & Bleu : se séparer du Brésilien. En effet, nos confrères de Foot Mercato affirment que « le PSG a de nouveau lancé les démarches » pour trouver une porte de sortie à Neymar. En ce sens, les dirigeants du club de la capitale sonderait d’ores et déjà des agents afin d’évaluer la faisabilité d’un deal.

L’été dernier, c’est Chelsea qui revenait avec insistance comme potentiel point de chute pour Neymar. Cependant, Foot Mercato avance également un intérêt de Manchester United, et « des différentes destinations, qualifiées d’exotiques, qui pourraient s’ouvrir au fil des semaines« . Le joueur de son coté, serait choqué des évènements survenus cette semaine autour du PSG et notamment devant son domicile. En ce sens, le joueur serait davantage ouvert à un départ, et ce, depuis la première fois de l’été 2019. Toujours selon Foot Mercato, Luis Campos a, cet été 2023, plus de chance de parvenir à faire quitter le PSG à Neymar.