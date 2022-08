Alors que le PSG est toujours à la recherche d’un renfort au milieu de terrain en cette fin de mercato, Luis Campos et la direction sportive parisienne seraient en train de se pencher sur le cas d’une nouvelle piste en Serie A.

Un véritable coup de frais était nécessaire dans le milieu du PSG. C’est donc tout naturellement que ce secteur de jeu est l’un des principaux chantiers de l’été, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Pour l’instant, deux joueurs ont été recrutés pour consolider la zone aux côtés de Marco Verratti, à savoir Vitinha et Renato Sanches. Les deux hommes ont réalisé de bons premiers pas à Paris, le second cité se payant même le luxe de marquer sur son premier ballon touché la semaine dernière à l’occasion de la réception de Montpellier. Dans le sens des départs, Georginio Wijnaldum a d’ores et déjà rejoint l’AS Roma dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat pouvant devenir obligatoire sous conditions. Parallèlement, des négociations sont présentement en cours afin de se séparer Ander Herrera et Idrissa Gueye, respectivement ciblés par l’Athletic Club et Everton.

Le PSG se penche sur Ivan Ilić

Une fois ces deux départs espérés bouclés, le travail du PSG au milieu ne sera toujours pas fini. En effet, Paris ambitionne une troisième recrue dans ce secteur et cible dans cette optique Fabian Ruiz. Révélée il y a près de deux semaines, la piste n’avance pas vraiment, freinée par les négociations menées en parallèle pour Keylor Navas, qui ferait le chemin inverse en rejoignant le Napoli. En attendant que les choses se décantent, le joueur espagnol aurait d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec Paris pour un engagement de 5 ans assorti d’un salaire de 5 M€/an net selon les informations dévoilées par le journaliste de FootMercato SantiFM.

Toutefois, face au blocage (temporaire ?) de cette piste dont le montant de l’opération est estimé aux alentours de 25 M€ bonus compris, le PSG n’a d’autre choix que de travailler sur d’autres dossiers. C’est dans cette optique que le journaliste italien Gianluca Di Marzio révèle ce samedi un intérêt du club parisien à l’égard d’Ivan Ilić, milieu serbe de 21 ans évoluant au Hellas Vérone. Le PSG serait particulièrement séduit par le profil de l’ancien joueur de Manchester City après deux belles saisons passées au sein du club italien. Pour l’instant, aucune mention d’offre ou de demande de la part de l’équipe de Serie A ne sont effectuées par Gianluca Di Marzio, qui précise néanmoins que l’agent du joueur sous contrat jusqu’en 2026 a discuté de l’avenir de son client avec le président du Hellas Vérone. À voir maintenant si cette piste Ivan Ilić prendra de l’ampleur au cours des prochains jours côté PSG.