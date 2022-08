Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale en ce samedi 20 août. La paire Verratti-Vitinha passée à la loupe, le fair-play financier rattrape le PSG, le coup de pression de Christophe Galtier contre Antero Henrique et la piste Bernardo Silva.

Dans son édition du jour, L’EQUIPE s’attarde sur la paire composée de Marco Verratti et Vitinha mise en place dans le milieu du PSG depuis le début de la préparation, un « début de solution » face à toutes les carences dont a souffert le club parisien dans ce secteur pendant tant d’années – depuis les départs de Thiago Motta et Blaise Matuidi in fine. Pour le quotidien français, malgré quelques interrogations sur une discipline laissant à désirer (une agressivité possiblement là pour compenser le déficit physique des deux) et un manque de poids offensif, « l’association Vitinha-Verratti est davantage porteuse d’espoirs qu’elle ne réveille des craintes ». Vitinha offre une solution de plus à la défense dans les sorties de balle, lui et l’Italien savent jouer court pour relancer proprement, le premier évolue 10-15 mètres plus haut quand le second n’hésite pas à se glisser entre Marquinhos et Sergio Ramos… En somme, l’association des deux hommes est réellement porteuse d’espoirs pour L’EQUIPE, même s’il reste à voir comment celle-ci fonctionnera face à une plus grosse cylindrée.

Cette association aurait pu avoir son premier grand test à relever ce dimanche à l’occasion du match contre Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1 si Vitinha n’avait pas été suspendu. Il n’en sera rien. L’EQUIPE indique en tout cas que Christophe Galtier, qui a profité de son passage en conférence de presse ce vendredi pour calmer l’affaire Neymar-Mbappé, est bien conscient du fait que le déplacement dans le Nord sera une autre épreuve que les deux matchs contre Clermont et Montpellier, tant sur la qualité de l’opposition que sur sa nature.

Toute autre chose, L’EQUIPE dévoile dans son édition du jour que le PSG a été rattrapé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, tout comme l’OM. Sous surveillance depuis plusieurs semaines, Paris est maintenant sous le coup de sanctions et d’amendes en raison de son déficit supérieur aux 30 M€ autorisés sur trois exercices comptables. Le PSG va donc devoir réaliser des efforts pour revenir dans les clous afin d’éviter de plus grosses sanctions, financières puis sportives.

Enfin, au beau milieu du mois d’août, L’EQUIPE aborde tout naturellement la question du mercato du PSG. Annoncée comme terminée par la presse italienne ce vendredi, la piste Milan Skrinar est mentionnée par le quotidien français. Celui-ci explique que les négocations avec le joueur avaient bien avancée, son salaire parisien triplant celui qu’il perçoit à l’Inter ayant déjà été défini. Mais comme chacun le sait, les discussions entre Paris et l’Inter sont dans l’impasse, le club Italian campant sur ses positions avec ce prix de vente de 70 M€ jamais atteint par les offres parisiennes. « Plus le temps passe, plus il sera difficile pour l’Inter de lui trouver un éventuel successeur », note bien justement L’EQUIPE, laissant ainsi entrevoir, à l’instar de la presse transalpine, une issue défavorable au club parisien à terme.

Second dossier abordé : celui de Bernardo Silva. Si la presse anglais affirmait tout récemment que l’international portugais ayant encore trois ans de contrat à Manchester City resterait dans l’effectif de Pep Guardiola cette saison, le PSG semble ne pas avoir dit son dernier mot. C’est en tout cas ce qu’indique L’EQUIPE. Le quotidien français indique que Paris souhaite se donner les moyens de croire en ses chances dans ce dossier où le FC Barcelone s’est maintenant mis en retrait. Déjà travaillée plus tôt dans ce mercato puis considéré comme perdue, la question du recrutement de Bernardo Silva est donc de nouveau travaillée par la direction sportive parisienne, Luis Campos ayant relancé les discussions ces derniers jours malgré la volonté des Citizens de le conserver. L’opération financière est naturellement compliquée, mais le PSG semble vouloir jouer le coup à fond, surtout dans la mesure où le joueur ne cachait pas en privé durant l’été que le projet parisien l’attire.

Problème, cette version n’est absolument pas la même que celle avancée par Le Parisien dans son édition de ce samedi. Le quotidien régional confirme bien l’intérêt du PSG à l’égard de Bernardo Silva, hésitant entre l’idée de retrouver la Ligue 1, Kylian Mbappé ainsi que Luis Campos, et le projet de rejoindre le FC Barcelone qui le fait rêver depuis toujours. De surcroit, Le Parisien évoque même un accord ayant été proche d’être trouvé avec l’ancien joueur de l’AS Monaco. Seulement voilà, la chute est rude, puisque Bernardo Silva ne viendra pas pour le média régional. La raison est simple : la condition préalable à la venue du Portugais était un départ de Neymar, chose qui ne devrait pas se produire d’ici au 1er septembre. Bernardo Silva ne viendra donc pas selon Le Parisien, qui indique que le dernier renfort désiré dans le domaine offensif semble plutôt avoir le profil d’un doublure à Leo Messi et Neymar, quand Hugo Ekitike est destiné à assurer le back-up de Kylian Mbappé.

Le Parisien dévoile également les coulisses de l’état des relations d’Antero Henrique avec le reste de la direction sportive du PSG. Et visiblement, tout n’est pas si rose ! Christophe Galtier a été l’auteur d’une sortie en conférence de presse ce vendredi ayant été analysée comme étant un coup de pression à l’égard du dirigeant portugais nommé par Nasser Al-Khelaïfi et chargé de négocier les contrats de ceux qui arrivent et de ceux qui partent. Antero Henrique suit une consigne : celle de ne pas dépenser plus que les recettes. Problème, il pourrait être en train de le faire un peu trop à l’extrême selon certains. « Il parlemente pour 500€ », se lamente un intime du Camp des Loges qui voit dans cette prudence les nombreux freins entrevus tout au long de l’été, et ce alors que trois recrues sont encore attendues (un défenseur, un milieu, un attaquant). Comme évoqué plus haut, la piste Milan Skriniar est à l’arrêt face aux prétentions de l’Inter quand le dossier Fabian Ruiz n’est pas facilité par l’incorporation de Keylor Navas dans les discussions, le Napoli le souhaitant quasi gratuitement.

Le Parisien poursuit en indiquant que l’attitude d’Antero Henrique crisperait par moment Christophe Galtier et Luis Campos dans la mesure où il prendrait quelques libertés avec la définition de son rôle. Il doit négocier les contrats, mais il « donne souvent l’impression devant les agents ou les responsables de cellule de recrutement que le patron, c’est lui, ce qui agace les vrais décideurs intronisés cet été » que sont le coach français et le conseiller sportif portugais. Un cas typique selon Le Parisien : la piste Marcus Rashford, certes cochée par Luis Campos, mais démarrée sans concertation avec son supérieur par Antero Henrique après sollicitation du frère du joueur de Manchester United. Reste maintenant à voir si la mise au point publique de Christophe Galtier en conférence de presse, certainement validée par Luis Campos, calmera les ardeurs d’Antero Henrique.