Le PSG se rapproche du FC Barcelone au classement UEFA

Le PSG a parfaitement commencé sa nouvelle campagne européenne avec deux succès contre la Juventus Turin (2-1) et le Maccabi Haïfa. Avec ces deux succès, les Rouge & Bleu portent une nouvelle fois le football français en Europe, les autres clubs – Nice, Nantes, Marseille, Monaco, Rennes – n’ont pas gagné cette semaine (3 défaites, 2 nuls). Leader de son groupe de Champions League, le PSG pointe à la 7e place du classement UEFA avec 112 000 points. Il est tout proche du FC Barcelone, qui occupe la 6e place avec 114 000 points.

Un classement dominé par le Bayern Munich

Comme le PSG, le Bayern Munich a remporté ses deux rencontres de phase de poules de la Ligue des Champions et domine ce classement avec 138 000 points. Le club allemand devance deux équipes anglaises, Liverpool (134 000) et Manchester City (134 000). Le top 5 est complété par le Real Madrid (124 000) et Chelsea (123 000). Pour retrouver un autre club français, il faut attendre la 20e place avec l’Olympique Lyonnais, qui ne joue pas de Coupe d’Europe cette saison, avec 75 000 points.

Le Top 10 du classement UEFA