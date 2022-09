La victoire du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa (3-1) est le seul succès obtenu par un club français cette semaine en Coupe d’Europe pour un triste bilan d’une victoire, deux matches nuls et trois défaites.

Le PSG est sur le point de terminer son premier marathon de matches de la saison 2022-2023. En effet, en l’espace de trois semaines, les Rouge & Bleu auront disputé 7 matches entre le 28 août et le 18 septembre. Si les joueurs de Christophe Galtier n’ont pas réalisé leur meilleur prestation ce mercredi sur la pelouse du Maccabi Haïfa (3-1), à l’occasion de la 2e journée de Ligue des champions, ils sont revenus de leur déplacement avec les trois points et restent invaincus cette saison. Et comme souvent, le club de la capitale est le seul représentant français à faire honneur à la France sur la scène européenne.

1 victoire en 6 matches pour les clubs français

En effet, le PSG est le seul club français à s’être imposé en Coupes d’Europe cette semaine. Pourtant, les cinq autres équipes engagées dans les différentes compétitions avaient des adversaires largement à leur portée. Si l’Olympique de Marseille a subi une défaite logique face à l’Eintracht Francfort (0-1), soit sa 16e défaite sur ses 17 derniers matches en C1, deux autres formations de l’Hexagone n’ont pas brillé ce jeudi soir. En Ligue Europa, l’AS Monaco s’est inclinée sur sa pelouse face au club hongrois du Ferencvaros (0-1). Quelques heures plus tôt, le FC Nantes d’Antoine Kombouaré avait lourdement chuté en Azerbaïdjan contre Qarabag (0-3). Dernier espoir français de la soirée de jeudi, le Stade Rennais pensait obtenir la victoire face au Fenerbahçe en menant 0-2 à l’heure de jeu. Mais le club breton, réduit à dix, a finalement craqué en fin de match et a concédé un match nul frustrant (2-2). Seul représentant français en Ligue Europa Conférence, l’OGC Nice continue sa saison décevante avec un résultat nul obtenu sur la pelouse du Partizan Belgrade (1-1). Soit un triste bilan global d’une victoire, deux matches nuls et trois défaites pour les clubs français cette semaine.

Des résultats qui devront être revus à la hausse dans les semaines à venir afin d’éviter une grande désillusion pour le coefficient UEFA de la France à la fin de saison. Actuellement 5e, la France (52,333 pts) devance de quelques unités le Portugal (49,050 points) et les Pays-Bas (50,900), deux pays avec moins de clubs qualifiés en Coupes d’Europe. Pour rappel, la 5e place aura son importance dans l’attribution des places européennes (le 3e de L1 directement qualifié en C1) lors de la prochaine formule de la Ligue des champions. En cas de 7e place au coefficient UEFA, seul le champion de France sera directement qualifié pour la Ligue des champions.