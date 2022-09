Mercredi soir, Dylan Batubinsika a vécu un match spécial lors de Maccabi Haïfa / PSG (1-3). En effet, le défenseur central (26 ans) a été formé chez les Rouge & Bleu (2004-2017) sans pour autant avoir sa chance avec l’équipe première. Ce dernier a signé son premier contrat professionnel avec le Royal Antwerp FC en 2017. Il jouera pendant quatre ans en Belgique avant de rejoindre le Portugal et Famalicao. Cet été, il a été prêté au Maccabi Haïfa. Pour l’Equipe de Greg, il est revenu sur le match avant de parler des chances en Champions League de son club formateur dans cette Ligue des Champions.

« Les joueurs du PSG ne s’attendaient pas à ce début de rencontre«

« Les joueurs du PSG ne s’attendaient pas à ce début de rencontre. Par moments, on a pu ressentir un peu de nervosité de leur part. Ils ont malgré tout affiché davantage de sérénité en seconde mi-temps. Le PSG a le talent pour aller au bout de cette Ligue des Champions, assure Dylan Batubinsika. C’est le début de la compétition, on ne peut pas tirer des conclusions maintenant. Ils vont peut-être monter en régime et faire des choses dont ils ne sont pas capables aujourd’hui. Une Ligue des Champions c’est long, il y a des étapes, mais ce qui est sûr c’est qu’ils ont le talent pour aller jusqu’au bout.«