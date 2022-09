Officiel Féminines – Sarah Bouhaddi s’engage un an avec le PSG

Les Féminines du PSG ont réalisé une révolution dans leur organigramme. L’entraîneur a aussi changé, Gérard Prêcheur ayant remplacé Didier Ollé-Nicolle. L’effectif a aussi été quelque peu remanié. Afin de rester compétitif et lutter avec l’Olympique Lyonnais dans toutes les compétitions cette saison, le club de la capitale renforce son équipe. Depuis une semaine, les Rouge & Bleu ont signé trois recrues. Ce vendredi, le PSG a annoncé l’arrivée d’une nouvelle gardienne, Sarah Bouhaddi. Après 13 ans et 306 matches sous le maillot de l’OL, l’internationale française – prêté à l’OL Reign (USA) la saison dernière – rejoint le club de la capitale pour une saison, soit jusqu’en juin 2023.

« Je suis très fière d’être Parisienne«

Sarah Bouhaddi qui explique être très heureuse de rejoindre un club aussi ambitieux que le PSG. « Je suis très heureuse. Ça peut surprendre pas mal de monde. Mais moi, je suis très heureuse d’être là, de faire partie d’un club ambitieux tant dans le championnat de France qu’en Europe. Je suis très contente de pouvoir faire partie de ce projet. Je suis vraiment impatiente. J’ai hâte déjà de commencer et quand le coach me donnera ma chance, j’aurais hâte de porter ce maillot. »

« Je vais donner le maximum pour vous et pour ce maillot«

Elle a enfin adressé un message aux supporters du PSG. « Oui, j’aimerais leur dire qu’aujourd’hui, je suis très fière d’être Parisienne. Donc je vais donner le maximum pour vous et pour ce maillot. Je suis une compétitrice. Aujourd’hui, j’ai la chance de rejoindre le Paris Saint-Germain, je suis fière de porter ce maillot, et je vais donner le maximum pour pouvoir répondre aux attentes et faire plaisir aux supporters.