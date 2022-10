C’était la reprise de la Ligue des Champions pour les féminines du PSG ce soir. Les filles de Gérard Prêcheur affrontaient les Blues de Chelsea dans cette première journée au Stade Jean-Bouin et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur début a été un échec…

Finalistes en 2015 et 2017, et demi-finalistes la saison dernière, les Parisiennes s’étaient qualifiées pour la phase de groupes en validant leur billet lors des barrages face au BK Häcken (2-1, 2-0). Les Parisiennes ont pourtant mal démarré cette campagne européenne à domicile face aux Blues de Chelsea.

Lors de la première mi-temps, les Londoniennes sont en maîtrise dans cette rencontre et mènent logiquement au score dès la 27e minute. Après un corner, Cuthbert voit le ballon lui revenir dessus côté gauche. La milieu de terrain travaille un nouveau centre qui atterrit au deuxième poteau où Bright tend la jambe droite et place une volée décisive (0-1). Les triples championnes d’Angleterre sont clairement au-dessus du PSG qui devait montrer un autre visage.

En deuxième période, les Rouge & Bleu reviennent avec de meilleures intentions et sont plus mordantes dans le jeu. Si les filles de Gerard Prêcheur multiplient les situations, cela reste insuffisant et ces dernières n’arrivent pas à renverser la tendance. Victoire d’une solide équipe de Chelsea sur le plus petit des écarts, et première défaite pour les féminines du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale pourra se rattraper sur la pelouse du Real Madrid lors de la prochaine journée.