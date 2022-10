Le Paris Saint-Germain se déplacera en Corse demain soir pour affronter Ajaccio (21h, Prime Video), pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Les dernières semaines ont laissé place à quelques doutes sur le rendement offensif du club de la capitale. Les Rouge & Bleu avaient pourtant démarré la saison tambour battant en écrasant leurs adversaires. En quatre matches, 21 buts ont été inscrits, accompagnés par les très bonnes performances de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr. Aujourd’hui, Le Parisien cherche les raisons d’un tel manque d’efficacité devant le but de la part de la MNM.

« Plus un manque de réussite qu’autre chose »

Avec trois buts inscrits sur les quatre derniers matches, l’attaque parisienne n’est pas au mieux et malheureusement, Neymar Jr (9 buts en L1) ne sera pas présent pour affronter Ajaccio demain soir. Les journalistes cherchent des réponses… et Christophe Galtier aussi. Les premiers cités ont demandé au coach Rouge & Bleu si ce manque de rendement s’expliquait par le fait que son équipe est devenue plus prévisible. « C’est possible… Même si je ne pense pas que sur le match de Marseille (1-0), ont ait été très prévisibles (…) il y a la réalité des gardiens d’en face, il y a aussi l’enchaînement des matchs qui fait qu’on est parfois un peu moins justes ».

Le calendrier est en effet assez chargé, avec souvent, des matches tous les trois jours. Le Parisien se pose également la question d’une gestion volontaire des stars parisiennes en vue du Mondial au Qatar. Mais pour Fabrice Pancrate, ancien joueur du PSG, le Mondial « peut trotter dans les têtes » des joueurs parisiens mais « cela ne devrait pas justifier cette méforme devant le but », avant de conclure que c’est plus « un manque de réussite qu’autre chose ».