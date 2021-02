Le PSG s’intéresse à David Alaba et Wijnaldum (LP)

Avec la crise économique actuelle, les clubs ne peuvent plus se permettre de dépenser à tout va. Les joueurs en fin de contrat sont des proies les plus courtisés. David Alaba, joueur du Bayern Munich, a fait savoir qu’il n’allait pas prolonger son contrat et donc partir libre cet été. Déjà intéressé par le passé, le PSG s’intéresserait toujours à l’Autrichien (28 ans). Une offre aurait même été formulée par les Rouge & Bleu a affirmé Bild hier. Le Parisien assure également que David Alaba “est une opportunité qu’un club de la dimension de Paris doit à tout le moins tenter de saisir.” David Alaba aurait une exigence pour son prochain club, jouer au milieu de terrain. “Le temps joue pour Alaba qui n’a aucune raison de se presser pour signer dans un club ou un autre. Les offres salariales pourraient encore grimper” lance Le Parisien .Le quotidien francilien indique également que Georginio Wijnaldum, milieu de terrain de Liverpool lui aussi en fin de contrat en juin 2021 “pourrait fortement intéresser le PSG“.