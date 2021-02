David Alaba arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. Après 11 ans au sein du club allemand, l’international allemand a scellé son avenir en expliquant qu’il allait quitter la Bavière cet été. Déjà intéressé depuis plusieurs mois, le PSG serait toujours dans la course pour le défenseur / milieu de terrain (28 ans). Hier, RMC Sport expliquait que David Alaba “s’est déjà entretenu avec Nasser Al-Khelaifi” et qu’un nouveau rendez-vous avec Leonardo est attendu dans les prochains jours. Ce mardi soir, Bild nous fait savoir que le PSG aurait bien formulé une offre à David Alaba afin de le convaincre de poursuivre sa carrière à Paris. Mais le quotidien allemand indique que la priorité du Bavarois serait toujours de jouer en Liga et que le Real Madrid serait toujours en pôle dans ce dossier.

David Alaba sur son avenir : “J’ai décidé de faire autre chose après cette saison. Je vais quitter le club. Ce n’était pas une décision facile. Cela a même été très difficile, car je fais partie de ce club depuis treize ans (…) Ce n’est pas un secret, mes conseillers sont en contact avec plusieurs clubs. Je le suis aussi. Beaucoup de choses sont déjà dites mais sachez que je resterai complètement focalisé sur le Bayern et les défis que j’ai à relever avec cette équipe. Je vais continuer de discuter avec mes conseillers, et on verra ce qu’il se passera par la suite.” David Alaba en conférence de presse le 16 février dernier

