Le PSG souhaiterait engager Donnarumma puis “sans doute le prêter” (J.Maynard)

Le PSG sera l’un des acteurs majeurs du mercato estival. Le club de la capitale souhaite en priorité se renforcer aux postes des latéraux et au milieu de terrain. Mais depuis quelques jours, le nom d’un gardien revient avec insistance dans les médias : Gianluigi Donnarumma. Âgé de 22 ans, le portier italien (représenté par Mino Raiola) est libre de tout contrat après plusieurs années passées à l’AC Milan. Même si le club de la capitale est très fourni actuellement au poste de gardien de but, les dirigeants parisiens souhaiteraient profiter des bonnes opportunités de marché. Et comme le rapporte le journaliste de TF1, Julien Maynard, “le PSG est intéressé par Gianluigi Donnarumma”, un dossier suivi depuis plusieurs saisons. Les Rouge et Bleu souhaiteraient profiter de sa fin de contrat pour l’engager “puis sans doute le prêter.” Le journaliste de Téléfoot indique également que le FC Barcelone et la Juventus Turin discutent aussi avec Mino Raiola pour s’attacher les services de l’international italien, élu meilleur gardien de la Serie A cette saison.

Pour rappel, le PSG possède de nombreux gardiens sous contrat : Keylor Navas (2024), Sergio Rico (2024), Alexandre Letellier (2021), Alphonse Areola (2023), Marcin Bulka (2025), Garissone Innocent (2023), Mathyas Randriamamy (2021) et Yanis Saidani (2021).

Statistiques 2020-2021 de Gianluigi Donnarumma

: 37 matches disputés (3.330 minutes) – 38 buts encaissés, 14 clean-sheets Ligue Europa (+qualification) : 11 matches disputés (1.020 minutes) – 16 buts encaissés et 1 clean-sheet

*Source : Transfermarkt