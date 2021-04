Officiel – Keylor Navas prolonge jusqu’en 2024

C’est l’information surprise de ce lundi. Le PSG a annoncé la prolongation de contrat de son portier parisien, Keylor Navas, jusqu’en juin 2024. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 avec cette annonce, le gardien de 34 ans a prolongé son bail d’une année supplémentaire. Arrivé au PSG lors de l’été 2019, l’international costaricien est devenu un élément indispensable et essentiel du groupe des Rouge et Bleu. Il a disputé 72 matches avec le maillot parisien (dont 34 clean-sheets) et a remporté 1 Championnat de France (2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020) et 1 Trophée des Champions (2020). Récemment, Keylor Navas avait été élu meilleur joueur de mars en Ligue 1.

Pour le site officiel du club, le président du PSG – Nasser al-Khelaïfi – s’est exprimé sur cette prolongation de contrat. “Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas. C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir.”