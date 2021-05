Echouafni : “On a bien conscience qu’il reste encore un match”

Ce dimanche soir, les Féminines du PSG ont fait un grand pas vers le titre de D1 Arkema. Grâce à leur match nul obtenu au Groupama Stadium face à l’OL (0-0), les joueuses d’Olivier Echouafni conservent leur première place avec un point d’avance sur Lyon. Les Parisiennes devront s’imposer vendredi prochain face à Dijon afin de mettre fin au règne des Lyonnaises (14 titres de champion d’affilées). Pour PSG TV, l’entraîneur des Rouge et Bleu, Olivier Echouafni, a évoqué l’importance de ce match nul.

“L’objectif du jour est atteint. Venir à Lyon et ramener un match nul n’est jamais évident. On reste invaincu ici cette saison, ce qui est une performance énorme (victoire 2-1 en quarts de finale retour de l’UWCL). Cela s’est beaucoup joué dans la tête, et les filles ont fait ce qu’il fallait. On a bien conscience qu’il reste encore une étape, un match, qu’il faut absolument gagner. C’était une rencontre intense, qui se jouait dans la tête, sur le plan mental et sur le plan psychologique. On a performé sur ce point“, a déclaré Olivier Echouafni au site officiel du club. “Je pense que nous aurions même mérité de gagner car nous avons eu un nombre important d’occasions. Lyon n’en a pas eu tant que cela, ce qui est une bonne chose. On est maintenant concentré sur le match de vendredi face à Dijon. Il faudra bien se préparer pour terminer le travail.”