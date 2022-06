Optimisme côté PSG pour Christophe Galtier

Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG. L’Argentin (50 ans) a trouvé un accord avec ses dirigeants pour mettre fin à son contrat, qui courrait jusqu’en juin 2023. L’officialisation de son départ devrait intervenir très prochainement. Pour le remplacer, plusieurs pistes ont été avancées (Conte, Motta, Low, Conceiçao, Amorim). Ces derniers jours, un nom semble sortir du lot, celui de Christophe Galtier. Le technicien de 55 ans est encore sous contrat avec l’OGC Nice pour deux saisons mais son club ne lui fera aucun cadeau en cas de départ.

Une indemnité bien plus importante que lors de sa venue du LOSC

Comme le révèle L’Équipe sur son site internet, les négociations entre les dirigeants niçois et ceux du PSG au sujet de Christophe Galtier se poursuivent. Les décideurs sudistes ont une « idée précise » du montant qu’il souhaite pour que le club de la capitale rachète les deux dernières années de contrat de son actuel coach. Si le montant n’a pas filtré, celui-ci « serait largement supérieur au prix d’achat à Lille l’été dernier » à savoir entre 2 et 3 millions d’euros. Pour faire baisser ce prix, le Paris Saint-Germain pourrait intégrer certains de leurs joueurs. Nice a par ailleurs ciblé un ou deux jeunes qui pourraient les intéresser. Si les dirigeants Rouge & Bleu, veulent finaliser l’arrivée de leur prochain entraineur le plus rapidement possible, ils ne veulent pas « aller au-delà de l’enveloppe » qu’ils avaient prévue pour récupérer Christophe Galtier.

Optimisme pour l’arrivée de Galtier

Le journaliste Fabrizio Romano a aussi évoqué le cas du coach français et explique que le Paris Saint-Germain espère conclure cette situation la semaine prochaine. Christophe Galtier est en tête de liste depuis près de 10 jours, et le PSG est désormais optimiste sur les discussions avec l’OGC Nice. Par ailleurs, le spécialiste mercato confirme que Mauricio Pochettino partira et que l’actuel entraineur niçois approuverait les pistes menants à Renato Sanches et Vitinha.