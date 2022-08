Le PSG toujours dans le coup pour Wesley Fofana

Le PSG souhaite recruter trois joueurs supplémentaires d’ici la fin du mercato estival, et l’a fait savoir publiquement par le biais de Christophe Galtier en conférence de presse jeudi dernier. Une volonté qui devrait ciblée les trois lignes : un défenseur, un milieu et un attaquant. Concernant le défenseur, Luis Campos est sur la piste menant à Milan Skriniar. Cependant, l’Inter Milan se montrerait trop gourmand selon le dirigeant portugais de 57 ans, en réclamant la somme de 70 millions pour l’international slovaque de 27 ans, à qui il reste une saison sur son bail le liant au club pensionnaire de Serie A. C’est en ce sens que, selon Le Parisien, le conseiller du football Rouge & Bleu aurait une autre idée en tête, celle de recruter Wesley Fofana. Si l’opération serait bien plus couteuse que celle concernant Milan Skriniar, le défenseur de Leicester est plus jeune et doté d’un plus gros potentiel à seulement 21 ans. Car oui, les Foxes en attendent beaucoup pour se séparer de leur défenseur. Pour preuve, le club d’outre-Manche aurait déjà refusé deux offres de 75 puis 82 millions d’euros de la part de Chelsea, toujours selon Le Parisien. Un transfert qui, s’il a lieu, pourrait faire du joueur formé à l’AS Saint-Etienne le défenseur le plus cher de l’histoire. Un record jusque-là détenu par Harry Maguire, qui avait rejoint Manchester United en 2019 contre 89 millions d’euros en provenance de Leicester City.

Une forte concurrence sur le dossier

Car oui, en plus du prix fort à payer s’il veut s’attacher les services de Wesley Fofana, le PSG devra faire face à la forte concurrence du Chelsea de Thomas Tuchel, le club se montrant le plus insistant sur le dossier. Le technicien allemand a été impressionné par le défenseur français lorsqu’il était sur le banc parisien, et avait affronté Saint-Etienne en finale de Coupe de France. Fofana avait été l’auteur d’une prestation remarquable ce soir-là. C’est en ce sens que l’ancien coach du Paris Saint-Germain souhaite intégrer Wesley Fofana à sa défense à trois sous les couleurs de Chelsea. Si le club londonien semble être le mieux placé sur ce dossier, le PSG reste tout de même à l’affut.

🚨 | Le #PSG reste à l’affût pour recruter Wesley Fofana 🇫🇷 !



Chelsea est malgré tout en pôle position dans ce dossier



📲 Le Parisien pic.twitter.com/FiqXiczjDa — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 8, 2022

De son côté, le défenseur des Foxes a disputé le premier match de la saison en Premier League face à Brentford (2-2) ce week-end dans son intégralité, dans l’axe droit d’une défense à trois installée par le coach de Leicester, Brendan Rodgers. Ce dernier s’est montré on ne peut plus clair concernant la situation de son joueur : « Je l’ai déjà dit et je le répète : Wesley Fofana et James Maddison ne sont pas à vendre, nous voulons les garder. Ce sont des joueurs très importants pour nous. On ne veut pas perdre nos meilleurs joueurs, c’est un point sur lequel le club est ferme« .

Cette semaine, Wesley Fofana qui « souhaite désormais quitter le club afin de découvrir la Ligue des champions et de postuler à une place en Equipe de France pour le Mondial en fin d’année au Qatar » selon Le Parisien, a lui accordé un entretien au Telegraph, et a fait part de sa volonté de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar : « Je mentirais si je disais que la Coupe du Monde n’était pas dans mon esprit, car c’est un objectif important pour moi. Je suis français et bien sûr, je veux représenter mon équipe nationale. Je sais que l’entraîneur a ses propres idées et une équipe déjà en place, mais je veux vraiment être là. Chaque joueur doit travailler dur. S’il est un peu paresseux pour son club, il sera laissé de côté. Je veux non seulement gagner des trophées mais aussi essayer d’être le meilleur défenseur à mon poste dans le monde« .