L’Inter fixe une deadline dans le dossier Milan Skriniar

Ce dimanche, le PSG a parfaitement entamé sa saison 2022-2023 en remportant brillamment son 11e Trophée des Champions face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré (4-0). Mais afin de répondre à tous les objectifs de la saison, les dirigeants parisiens souhaitent encore renforcer l’effectif après les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Ainsi, un défenseur axial est souhaité par Luis Campos. Et depuis plusieurs semaines, un nom revient avec insistance dans l’actualité parisienne : Milan Skriniar. Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2023, le Slovaque de 27 ans est toujours lié aux Rouge & Bleu, même si les rumeurs se font moins intenses ces derniers temps.

L’Inter veut être fixé d’ici 10 jours

Et à un mois de la fermeture du marché estival, l’incertitude règne toujours dans ce dossier Milan Skriniar. Erigé comme cible prioritaire par les dirigeants parisiens, ces derniers ne souhaiteraient toujours pas répondre aux exigences de leurs homologues italiens qui attendent pas moins 70M€ pour leur international slovaque. Et à l’approche de la reprise du championnat, l’Inter ne serait finalement pas contre l’idée de conserver et prolonger son joueur. Cependant, ce dossier n’est pas définitivement clos. En effet, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, les vice-champions d’Italie ont fixé une deadline de 10 jours pour un éventuel transfert de Milan Skriniar, que ce soit au PSG ou ailleurs (Chelsea a également fait part de son intérêt). En effet, plus la fermeture du mercato approche, plus il sera difficile de trouver un remplaçant aux yeux des Nerazzurri. Pour rappel, selon L’Equipe, en cas d’échec dans le dossier Milan Skriniar, le PSG aurait déjà en tête quelques solutions alternatives, comme Wesley Fofana (Leicester).