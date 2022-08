Dimanche dernier, le PSG a parfaitement lancé son exercice 2022-2023 par le biais d’un succès fleuve face au FC Nantes en marge du Trophée des Champions (4-0). Désormais, il est temps de se pencher vers la Ligue 1. Ce samedi le club de la capitale se déplace sur le terrain du Clermont Foot pour la première journée de championnat et voudra commencer de la meilleure des manières cette nouvelle saison grâce à la méthode de son nouvel entraîneur.

Jeux ludiques et bon esprit au programme

Après une préparation d’avant saison jugée comme réussie, avec 4 victoires en autant de rencontre et des retours positifs du travail mis en place par la nouvelle direction, le média Goal.com revient sur les premières semaines de la méthode Galtier. En effet le journaliste Marc Mechenoua, qui a suivi le groupe dans ses différents périples, explique que lors des entraînements « l’ensemble des exercices effectués » étaient surtout avec le ballon aux pieds et ceci pour différentes raisons. Tout d’abord pour que cela soit plus « ludique » mais aussi pour reproduire des situations de matches. La veille de l’affiche du Trophée des Champions avait été marquée par un exercice effectué par les 25 joueurs du groupe qui tous étaient réunis dans un grand cercle où des rires et des taquineries ont pu être échangés entre eux. Le thème de ce début d’échauffement ? Balle au prisonnier géante ou encore un « chat perché ».

Une cohésion de groupe recherchée

Si Christophe Galtier et Luis Campos ont certes partagé le message de davantage d’exigence par le groupe parisien, cela n’empêche pas au staff Rouge & Bleu de mettre en place ce type d’exercice dans le but de « travailler la cohésion de groupe et l’heureuse coexistence de chacun », mais aussi casser les clans qui se formaient la saison passée à chaque début d’échauffement lors des exercices de toro, écrit Goal.com. Le nouveau coach parisien recherche donc la cohésion de groupe et le vivre ensemble dans un vestiaire réputé pour être divisé. Par ailleurs, des défis techniques et compétitifs ont aussi été mis en place pour « stimuler la participation des joueurs au quotidien. » Verra-t-ton les premiers effets en championnat face à Clermont ? Rendez-vous ce soir à partir de 21h00.