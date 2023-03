Le PSG, un point de chute possible pour Victor Osimhen

Le PSG pourrait se montrer actif lors du prochain marché des transferts qui ouvrira ses portes du samedi 10 juin au vendredi 1er septembre 2023. Une période durant laquelle des tractations pourraient se tenir entre le Paris Saint-Germain et Naples au sujet de Victor Osimhen.

L’attaquant Victor Osimhen réalise une excellente saison 2022-2023 du côté du Napoli. Le Nigérian est l’auteur de 25 buts et 5 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues. A 24 ans, l’ancien du LOSC sera sans doute une des attractions de l’été 2023. En ce sens, le journaliste italien Gianluca Di Marzio estime que l’attaquant quittera son club lors du prochain mercato et pourrait atterrir en France : « Je pense qu’Osimhen peut quitter Naples et le Paris Saint-Germain pourrait être une possibilité pour lui. Mais Manchester United est probablement le favori pour l’avoir« , a-t-il déclaré auprès de nos confrères de Kelbet. S’il reste la priorité absolue de Manchester United, le Napoli n’entend pas se séparer de son attaquant vedette facilement. Victor Osimhen a rejoint l’Italie en 2020 contre la somme de 75 millions d’euros en provenance du LOSC de Luis Campos. Aujourd’hui évalué à 100M€ par le site Transfmarkt, Gianluca Di Marzio estime qu’il quittera le Napoli pour une chèque plus important : « Je pense que Naples le laissera partir pour une somme comprise entre 130 et 150 millions d’euros et que Manchester United pourra se l’offrir« .

Si la possibilité de le voir au PSG existe, reste à savoir si le club de la capitale pourra s’aligner sur le plan financier. Après avoir dealé avec le Paris Saint-Germain l’été dernier dans le cadre du dossier Fabian Ruiz, les dirigeants napolitains pourraient remettre le couvercle pour Victor Osimhen. Les relations entre ce dernier et le conseiller du football Rouge & Bleu pourraient également jouer dans les négociations.