Blaise Matuidi : « Le PSG devrait avoir un ADN Paris »

Dans le cadre de cette trêve internationale, l’Equipe de France va affronter les Pays-Bas ce vendredi (20h45 sur TF1) au Stade de France. L’occasion pour le FFF d’honorer ses récents retraités, dont Blaise Matuidi. L’ancien du PSG est revenu sur l’actualité du club de la capitale.

C’est sur la pelouse du Stade de France que seront honorés Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda et Blaise Matuidi. L’ancien parisien fait part de sa joie : « Je suis très honoré d’avoir été invité. Ca fait plaisir. J’ai passé de très belles années en Equipe de France avec beaucoup de bonheur et parfois des peines, amis qui, heureusement, ont été rares« , a-t-il déclaré pour Le Parisien. Le jeune retraité a ensuite été questionné sur la récente élimination du PSG en Ligue des Champions : « Comme tous ceux qui ont le cœur parisien, j’étais déçu et triste. Après, c’était quand même un Bayern assez costaud. Je ne suis pas d’accord quand j’entend parler de fossé. Par le passé, le PSG a été capable de battre le Bayern ou le Real, qui on plus de vingt ans d’expérience à ce niveau. Après il faut quand même reconnaître que ces équipes ont un temps d’avance sur le PSG. Qu’on le veuille ou non, la Ligue des Champions, ce n’est pas juste mettre 11 joueurs, aussi forts soient-ils, sur un terrain. Ces clubs ont l’habitude et savent préparer leurs saisons pour être présents quand arrivent ces grands rendez-vous de février et mars« . Le quintuple champion de France avec le PSG a ensuite partagé son sentiment sur ce qui ne fonctionne pas sous les cieux parisiens : « Je suis désormais trop loin pour juger. Mais évidemment que les joueurs sont les premiers responsables, car ce sont eux qui sont sur le terrain. Au PSG, l’entraîneur a un rôle ingrat. Mais quand on est éliminé deux ans de suite en huitième de finale, c’est qu’il y a des choses qui ne vont pas et qu’il y a des choses qui ne vont pas et qu’il faut améliorer. Pour un club comme le PSG qui a mis de tels investissements sur les joueurs, à juste titre car on est tous contentes de voir tous ces grands noms évoluer à Paris, c’est légitime d’attendre beaucoup plus. Il y a des leçons à tirer et des questions à se poser. Le président et la direction doivent être capables de le faire« .

« Le Ballon d’Or ? Mbappé peut le faire avec Paris«

Blaise Matuidi a ensuite plaidé pour une identité parisienne plus forte dans les rangs du club : « Le PSG devrait avoir un ADN Paris. Au Bayern on retrouve des Salihamidzic ou Kahn dans l’organigramme. Il y a des joueurs formés au club qui sont devenus importants dans l’équipe, puis dirigeants. C’est ça qui manque aujourd’hui au PSG. Un ADN Paris, sur le terrain et en dehors. Il faudrait mettre l’accent là-dessus. Car cet ADN est trop peu visible« , a-t-il déclaré, toujours dans les colonnes du Parisien. Au Paris Saint-Germain, les interrogations tournent souvent autour de Kylian Mbappé et son avenir. Blaise Matuidi a été interrogé sur la possibilité pour l’attaquant de remporter le Ballon d’Or en Rouge & Bleu : « La décision lui appartient. Il a dit qu’il était très heureux au PSG. Bien évidemment, il est frustré, car c’est un champion qui veut tout gagner. Mais il est capable d’emmener tout le monde avec lui pour aller chercher ce qu’il ambitionne. Il peut le faire avec Paris. Il faut qu’il endosse cette casquette de leader qu’il commence déjà à avoir et que ça prenne encore plus d’ampleur pour embarquer tout un club avec lui« .