PSG : Mercato et Trophée des Champions, les dates dévoilées

La saison 2022-2023 du PSG n’est pas encore terminée mais déjà les regards se tournent vers le prochain exercice. En plus de l’énième désillusion européenne du club de la capitale, c’est la réunion de ce jeudi 23 mars du Conseil d’Administration de la LFP qui nous projette sur la saison 2023-2024.

En effet, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel s’est réuni aujourd’hui et a statué sur les dates du mercato de la saison prochaine entre autre. Le marché des transferts de cet été ouvrira donc ses portes le samedi 10 juin 2023 et s’achèvera le vendredi 1er septembre 2023. Quelques mois plus tard, les clubs français pourront réajuster leur effectif du lundi 1er janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024. Les dates ont été officialisées ce jeudi 23 mars sur le site de la LFP. Par ailleurs, le Conseil d’Administration a également dévoilé la date de l’édition 2023 du Trophée des Champions. Le vainqueur du championnat de France sera opposé au vainqueur de la Coupe de France le samedi 5 août 2023 au Stade National de Rajamangala de Bangkok en Thaïlande. La rencontre se disputera donc pour la quatrième fois de son histoire en Asie. L’opportunité pour la Ligue 1 Uber Eats de de poursuivre son développement sur le continent.

🏆 L’édition 2023 du Trophée des Champions se jouera à Bangkok le samedi 5 août.



Communiqué 📝➡️ https://t.co/zaUHqiDM9m pic.twitter.com/BHgBvPbX5N — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 23, 2023 Twitter : @LFPfr

S’il remporte le championnat, le Paris Saint-Germain sera donc impliqué en compétition officielle dès le premier week-end du mois d’août en jouant sont onzième Trophée des Champions consécutif.