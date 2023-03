Victor Osimhen sera l’une des grandes attractions du prochain mercato. Le joueur, qui affiche un niveau ahurissant avec le Napoli, est, en effet, courtisé de toutes parts, et notamment par le PSG.

Le PSG devra absolument remodeler son effectif en vue de la saison prochaine. Les manquements sont criants à tous les niveaux et des choix devront, en ce sens, être actés. Les premières pistes rouge et bleu commencent donc à poindre au sein de la presse spécialisée. Le nom de Victor Osimhen, l’artilleur de 24 ans du SSC Napoli, revient, par exemple, avec insistance au cours des derniers jours.

Victor Osimhen, le PSG tente le coup mais…

Le secteur offensif du PSG est bien trop pauvre. il n’y a qu’à voir les conséquences qu’une absence de Kylian Mbappé engendrent pour se rendre compte. Il faudra donc s’atteler, du côté de Luis Campos, à dénicher des joueurs capables de redynamiser le front de l’attaque rouge et bleu. C’est pour cela que le décideur portugais vise Victor Osimhen. Foot Mercato confirme que le PSG lorgne de très près l’avant-centre nigérian auteur de 25 buts en 29 matches cette saison. Mieux, un rendez-vous serait même d’ores et déjà programmé entre Luis Campos et les représentants de l’ancien lillois durant la trêve internationale. Problème, Victor Osimhen rêverait de rallier la Premier League. Le club de la capitale ne figure, de ce fait, pas vraiment dans ses priorités. Surtout que le Napoli réclamerait pas moins de 150 millions d’euros pour lâcher son élément, précise FM.

Étant donné la situation financière du PSG et le Fair-play financier qui veille toujours au grain, la faisabilité de cette opération parait d’emblée très complexe sur le papier. Manchester United et Chelsea seraient également sur les rangs. De quoi alimenter une rude concurrence qui ne fera, selon toutes vraisemblances, que de s’accroitre à mesure que le mercato estival se rapprochera…