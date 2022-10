Si le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du Benfica Lisbonne (1-1), l’ambiance d’avant-match a été plus qu’agitée pour les supporters parisiens, victimes de fouilles trop poussées avant la rencontre et qui ont témoigné du traitement réservé.

Les supporters du PSG ont vécu une soirée très compliquée aux abords du Stade de la Luz. Déjà en retard pour le début de rencontre en raison des normes policières, certains fans du PSG, dont des membres du Collectif Ultras Paris (CUP), ont été victimes de fouilles trop poussées, à la limite de l’abus ou de l’attouchement, comme l’ont témoigné certains supporters à RMC Sport. Des faits relatés par de nombreux médias ce vendredi.

« On peut clairement parler d’attouchement sexuel »

Dans des propos accordés à RMC, un membre du CUP, Paul-Henry Strasser dit Paulo, a témoigné de ces évènements honteux survenus en avant-match et se dit victime d’agression sexuelle : « Le stadier est arrivé vers moi, tire mon short vers le bas et commence à soulever mon caleçon. Il avait les mains à l’intérieur de mon caleçon et c’était une palpation de mes organes génitaux. J’ai encore la voix qui tremble. Côté féminin c’était pareil avec les mains dans le soutif et dans les strings, avec un touchage (sic) des parties génitales. Voilà ce qu’il s’est passé et j’aimerais que ce message soit entendu par tout le monde (…) On peut clairement parler d’attouchement sexuel. Quand une personne ne doit pas vous toucher ou quoi que ce soit, c’est clairement un attouchement sexuel. »

Une supportrice des Rouge & Bleu, également présente au Stade de la Luz, a témoigné des agissements survenues à son encontre dès la sortie du métro à proximité de l’enceinte de Lisbonne : « Nous sommes arrivés à la fouille et là c’est le moment qui m’a le plus choquée. Je suis une supportrice qui se déplace souvent en Ligue des champions et c’était humiliant. Au début je n’ai pas réagi, je me suis dit que c’était une fouille, que c’était normal, elle va juste un peu plus loin que d’habitude. Mais au bout d’un moment j’ai ressenti un malaise, il y avait quelque chose qui n’allait pas dans la fouille et pourtant j’en ai fait beaucoup (…) Je me suis retournée et j’ai vu mon amie Céline qui subissait la même chose. Mes amis masculins qui sortaient de la fouille ont subi la même chose. Les autres supporters parisiens avec nous étaient très énervés parce que tout le monde a subi cette fouille », a-t-elle déclaré auprès de RMC Sport.

À la suite de ces agissements inadmissibles, le PSG se dit « très attentif aux témoignages de ses supporters qui évoquent des fouilles trop poussées à Lisbonne. » Par conséquent, le club de la capitale « va solliciter l’UEFA afin de faire la lumière sur ces déclarations. » Par ailleurs au vu de certains témoignages, dont les faits rapportés sont particulièrement graves, le Paris Saint-Germain incite vivement les personnes qui le souhaiteraient de se présenter à la police « S.T.A.D.E » dans le XVe arrondissement de Paris. Ce service peut être sollicité pour les matchs à domicile comme à l’extérieur.

Nos confrères de PSG Community ont aussi recueilli des témoignages édifiants à ce sujet, qui sont à découvrir ci-contre.