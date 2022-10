Soler, Fabian Ruiz, Ekitike… Vers une équipe du PSG inédite contre Reims ?

Le PSG est au coeur d’un marathon de matches en ce mois d’octobre et les premières blessures arrivent au sein de l’effectif. Avant une double réception importante face à Benfica et l’OM, le PSG devrait largement faire tourner son équipe.

Christophe Galtier et ses hommes sont engagés dans un véritable marathon de matches. Ce mercredi, les Parisiens se sont rendus à Lisbonne pour la 3e journée de la Ligue des Champions et ont concédé le match nul face à Benfica (1-1). Ce samedi, ces derniers sont déjà de retour sur les pelouses de Ligue 1 et vont affronter le Stade de Reims, à nouveau à l’extérieur au Stade Auguste Delaune. Pour la suite, le Paris Saint-Germain affrontera encore Benfica ce mardi au Parc des Princes, puis recevra l’Olympique de Marseille pour le Classico le dimanche 16 octobre prochain. Alors que Nuno Mendes sera absent pour 3 à 4 semaines, Leo Messi de son côté sera au repos suite à une contracture à la cuisse et Kylian Mbappé a lui un début d’angine. Face à ces aléas, le coach du Paris Saint-Germain devrait donc procéder à de nombreux changements contre le 17e du championnat, à qui il manque en plus un certain nombre d’éléments.

Quatre recrues dès le coup d’envoi ?

Avec les grosses échéances à venir, le PSG aura besoin de toutes ses forces vives pour enchaîner les résultats et rester compétitif dans toutes les compétitions. Ce sera aussi l’occasion de (re)lancer certains éléments de l’effectif pour cette rencontre, à commencer par Carlos Soler qui devrait connaître sa première titularisation sous la tunique Rouge & Bleu, lui qui est arrivé dans la capitale française à la fin août. Il pourrait être accompagné par son compatriote, Fabian Ruiz, qui avait débuté le match contre l’OGC Nice la semaine passée tout comme Hugo Ekitike, qui devrait enchaîner à la point de l’attaque. Pour ne pas déséquilibrer l’attaque, Neymar Jr pourrait enchaîner, puisque Kylian Mbappé souffre de la gorge. Après avoir reçu un gros coup à la cheville contre Benfica, Marco Verratti pourrait encore souffler et laisser son compère du milieu de terrain, Vitinha, être au côté de l’ancien napolitain. En défense, Nordi Mukiele devrait de nouveau débuter la partie en Ligue 1 après une performance convaincante face aux Aiglons, ce qui permettrait à Sergio Ramos de se reposer avant les deux grosses affiches à venir.

Le XI probable du PSG face au Stade de Reims : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos, Danilo Pereira – Bernat, Vitinha, Fabian Ruiz, Hakimi – Soler, Neymar, Ekitike