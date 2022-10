Le PSG en grande difficulté à l’extérieur en Ligue des Champions

Le PSG a concédé hier soir le match nul sur la pelouse du Stade de la Luz et devra s’imposer au Parc des 5 jours pour être seul en tête du groupe H.

Ce mercredi, le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain s’affrontaient dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont certes eu une entame difficile mais ont réussi à reprendre la main grâce entre autres à un Leo Messi de très haut niveau, auteur d’une merveille de but qui s’est logée dans la lucarne après une belle action collective initiée par… lui même, et combinée avec Neymar et Mbappé. Les Parisiens auraient même pu mener au score sans un très bon Vlachodimos dans la cages adverses, et ont manqué de réussite lorsque la barre transversale repoussa un magnifique ciseau acrobatique de Neymar.

Mais ce nouveau match nul ne fait que confirmer la mauvaise dynamique du moment des Rouge & Bleu à l’extérieur en Ligue des Champions… Petit point sur les chiffres qui ne rassurent pas.

Une défense bien trop perméable en C1

Juste avant la pause, le PSG s’est fait surprendre contre le cours du jeu avec un CSC concédé par Danilo Pereira sur un centre d’Enzo Fernandez. Une situation qui n’est en rien une première pour les coéquipiers de Mbappé, puisque sur les onze derniers matches disputés de Ligue des Champions, ces deniers sont allés chercher à 19 reprises le ballon au fond de leurs filets. Lors de la saison 2020/2021, les Parisiens ont encaissé 8 buts en 5 matches, 9 en 4 rencontres lors de l’exercice 2021/2022 et 2 en autant de confrontation cette saison. L’addition aurait même pu être plus salée sans un grand Gigio Donnarumma ce mercredi, qui a par ailleurs obtenu la meilleure note de notre rédaction (à découvrir ici).

De plus, le Paris Saint-Germain est aussi très peu efficace à l’extérieur et arrive surtout à engranger les victoires au Parc des Princes en Champions League. En effet, sur les 7 derniers matches joués hors de ses terres, les coéquipiers de Neymar et Mbappé n’ont gagné qu’à une seule reprise (face au Maccabi Haïfa 1-3) pour 3 défaites (Manchester City 2-0 et 2-1 ; Real Madrid 3-1) et 3 matches nuls (CB Bruges 1-1 ; RB Leipzig 2-2 ; Benfica Lisbonne 1-1).

Un calendrier avantageux pour le PSG

Pour rassurer (à court terme) les fans parisiens, le calendrier est plutôt favorable pour leurs joueurs. Ces derniers vont recevoir à deux reprises sur cette phase retour de la C1 (Benfica le 11 octobre et le Maccabi Haïfa le 25 octobre) et jouera son seul match à l’extérieur au Juventus Stadium le 2 novembre prochain. À noter que cette affiche face au Bianconeri sera la dernière rencontre de cette poule H pour les Parisiens, qui pourraient très certainement être déjà qualifiés. Par conséquent celle-ci ne n’aurait donc plus aucun enjeu. Une configuration avantageuse pour Christophe Galtier et les siens, lorsque l’on constate les difficultés affichées dès lors que son équipe voyage…