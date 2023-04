Le PSG veut prolonger El Chadaille Bitshiabu

À seulement 17 ans, El Chadaille Bitshiabu a pu jouir d’un temps de jeu assez conséquent au cours des dernières semaines. Et malgré quelques difficultés sur les rectangles verts, le club parisien souhaiterait prolonger le contrat de son titi assez rapidement.

Plusieurs joueurs issus du centre de formation rouge et bleu ont pu sortir leur épingle du jeu cette saison. Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu ont été les plus exposés. Le dernier cité a notamment profité des nombreux forfaits dans le secteur défensif parisien, affichant quelques lacunes.

Sa prestation contre l’OL ce dimanche (0-1, 29e journée de Ligue 1) a notamment été très délicate. Rien d’étonnant toutefois du haut de son jeune âge. Il faudra forcément qu’il engrange de l’expérience et surtout de la confiance. Et ça, le PSG en a bien conscience. L’Équipe nous explique d’ailleurs que les dirigeants rouge et bleu souhaiteraient entamer des pourparlers afin de prolonger le contrat du titi d’1m96. Le média précise qu’El Chadaille Bitshiabu, dont le contrat prendra fin en juin 2024, possède une très grosse cote sur le mercato. D’où le désir parisien de sécuriser l’avenir de sa jeune pousse.