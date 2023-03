Zaïre-Emery : « Jouer pour le PSG c’est une telle fierté »

Au cours de la trêve internationale, le PSG n’est pas avare en contenu et partage aujourd’hui sur son site officiel en entretient avec Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien en a profité pour évoquer son parcours, sa vie, et son amour pour son club formateur. Extraits choisis.

La découverte du football

« Je suis né à Montreuil et j’ai grandi à Aubervilliers. J’ai commencé le football à 5 ans, il y avait un terrain près de chez ma grand-mère, c’était plus un champ de patates qu’un terrain de foot, mais j’y ai fait pas mal d’entraînements. Et je passais tout mon temps là-bas. Ma grand-mère a toujours été là pour moi, elle m’accompagnait partout, et restait avec moi le matin quand mon père partait travailler. Elle m’accompagnait aussi au Camp des Loges, plus tard, elle venait même s’il pleuvait ou neigeait. Elle mettait son châle, et elle regardait les entraînements« .

Son père ancien joueur

« C’est une histoire de famille, mon père a joué au Red Star en 2e Division, c’est avec lui que tout a commencé. Il a ensuite été entraîneur à Aubervilliers, et je passais tout mon temps avec lui, je voulais jouer, je m’amusais là-bas« .

Son métier en cas d’échec dans le football

« Devenir pompier ? Oui, c’est vrai ! Si tout ne se passait pas bien sur le plan du football, c’était mon idée. C’est mon identité, j’aime pouvoir aider les gens, j’essaye de le faire au quotidien« .

Il a su faire ses lacets très jeune …

« Ça, c’est mon père qui a vendu la mèche. Oui, il disait toujours qu’il fallait vite apprendre à savoir les faire, parce qu’il ne serait pas dans le vestiaire avec moi et que l’entraîneur n’allait pas le faire pour moi ! Donc oui j’ai vite appris, et à cinq ans je savais faire mes lacets. Et du coup je faisais ceux de mes coéquipiers ! C’est encore mon côté qui aime aider les gens ! Je ne vais pas forcément vers les gens, mais j’aime les aider, donc quand je peux, je le fais« .

Son caractère réservé

« Je pense que ça n’a pas changé, je suis toujours timide. J’essaye de parler avec les autres, de discuter, de m’ouvrir aux autres. Le foot m’a aidé à dépasser ma timidité, pour que je puisse jouer avec insouciance et pouvoir me surpasser« .

Warren Zaïre-Emery le 14 février dernier face au Bayern Munich en LDC (Image : Canal Supporters)

Son rapport au PSG

« Avec mon père et mes frères, on a toujours aimé regarder le foot et le PSG. Et en allant au Parc des Princes, on découvre l’ambiance qui est extraordinaire et on a tout de suite envie de jouer pour cette équipe, pour ce maillot. Ça devient un rêve. Et aujourd’hui, jouer pour cette équipe, c’est une telle fierté, j’ai envie de tout donner et de me battre jusqu’au bout« .

Sa scolarité

« Un footballeur professionnel doit être capable d’avoir un comportement irréprochable sur et en dehors du terrain. Donc évidemment que l’école est très importante pour moi, et j’espère que j’aurai mon Bac. Je vais essayer de l’avoir, et s’il y a en plus une mention, je prends !«

La signature de son premier contrat professionnel

« Je suis très content, très heureux d’avoir signé ce contrat. Je sais qu’il y aura beaucoup de travail après ça et je continue à le faire aujourd’hui tous les jours, que ça soit à l’entraînement, dehors et c’est un plaisir de le faire pour moi. Et je suis motivé pour y arriver. Donc je continue chaque jour à tout donner« .

Le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à jouer, à débuter, et à marquer …

« C’est une fierté. Ça fait dix ans que je suis ici. Je suis très content de jouer avec des joueurs comme ça. Donc je suis content d’être ici et de donner mon maximum. Et pour mon premier but, je suis quelqu’un qui ne montre pas vraiment ses émotions. Donc je pense que les gens, ils ont vu que j’étais content de marquer, ils sont venus me féliciter et j’étais content. Mais au Parc des Princes, c’est particulier. Il y a les ultras qu’on entend un peu plus et il y a la famille dans les tribunes. C’est spécial« .

Retrouvez l’entretien en intégralité sur le site officiel du Paris Saint-Germain.