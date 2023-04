En perte de vitesse en cette année 2023, le PSG ne devra pas se rater dans la dernière ligne droite de la saison. Et pour cela, Christophe Galtier aura besoin d’un groupe au complet.

Dans une spirale négative depuis plusieurs semaines, le PSG devra redresser la barre lors des prochains matches. Et après deux défaites d’affilée sans marquer le moindre but, le club parisien se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360) à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour maintenir au minimum son avance sur ses poursuivants, le RC Lens et l’Olympique de Marseille. Et Christophe Galtier peut espérer le retour d’un cadre en défense.

Ramos de retour face à Nice ?

Absent lors des deux défaites face au Stade Rennais (0-2) et l’Olympique Lyonnais (0-1), Sergio Ramos était éloigné des terrains en raison d’une gêne au mollet. Devenu un joueur important dans le onze de Christophe Galtier (36 matches toutes compétitions confondues), le forfait de l’Espagnol de 37 ans était préjudiciable pour les Rouge & Bleu avec la multitude d’absences en défense ces dernières semaines. Mais le défenseur central se rapproche d’un retour à la compétition. En effet, le PSG a indiqué sur ses réseaux sociaux le retour à l’entraînement de Sergio Ramos. Le joueur lui-même a partagé une vidéo – via son compte Instagram (voir ci-dessous) – de son retour à la séance collective. Une bonne nouvelle pour le PSG et Christophe Galtier à trois jours du déplacement à l’Allianz Riviera. Les prochaines rencontres seront importantes pour l’ancien Madrilène. Son contrat prenant fin le 30 juin prochain, les performances du quadruple vainqueur de la Ligue des champions seront scrutées de près.