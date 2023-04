Lionel Messi et le PSG, c’est une collaboration qui semble être arrivée à son terme. Un passage sous forme d’échec, a estimé Daniel Riolo sur les ondes de RMC ce mardi soir.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a apparemment toujours pas arrêté de décision définitive quant à son avenir proche. Plusieurs options s’offriraient à lui. La première consisterait à prolonger l’aventure avec le PSG. La seconde, ce serait de retrouver son club de toujours, le FC Barcelone. La troisième, plus exotique, comprendrait une pige en MLS ou en Arabie Saoudite.

Un départ inévitable ?

En attendant, lorsqu’on fait un premier bilan de son passage en terre parisienne, on ne peut s’empêcher de ressentir une terrible amertume. Non, en deux ans au PSG, la Pulga n’aura pas marqué les esprits outre mesure, les Rouge et Bleu ayant, lors de ces deux saisons, conclu leur parcours européen au stade des huitièmes de finale. Un constat amer également fait par Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC, le journaliste a estimé qu’un départ était inévitable pour l’Argentin. « Messi, c’est un joueur qui n’a jamais voulu être là. Il est venu parce que le Barça ne pouvait plus le payer et que le seul club qui pouvait le payer, c’est le PSG. Il n’a jamais voulu être là. Il s’est très peu acclimaté, un peu plus cette saison. Il n’est pas content, pas heureux. Il y a eu la brouille avec les supporters également. Et il n’a toujours pas compris que ce n’est pas lui qu’ils sifflaient mais le symbole. Histoire terminée. Et quand tu es supporter du PSG, quel trace aura-t-il laissé ? Rien, zéro. C’est bien évidemment un échec. D’accord, tu es l’un des plus grands de l’Histoire, mais il faut partir maintenant. »