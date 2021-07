Le PSG a déjà réalisé un mercato XXL mais pourrait poursuivre en frappant un nouveau très grand coup avec une possible arrivée de Paul Pogba. Selon nos informations, le joueur souhaite venir au PSG, et les discussions vont toujours dans le bon sens. Mais avant d’envisager de recruter, le PSG doit dégraisser. Et pour cela, le club de la capitale compte sur les départs d’Ander Herrera, Sergio Rico et Alphonse Areola selon les informations de Sky Sports. Le média sportif anglais assure que les Rouge & Bleu n’ont pas encore fait d’offre pour le milieu de terrain (28 ans) “mais ils devraient formaliser son intérêt dans un avenir proche.“