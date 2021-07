Demain soir (20 heures, BeIN Sports 1, PSG TV Premium), le PSG affronte le FC Séville – à l’Estadio Algarve de Faro au Portugal – pour son dernier match de préparation avant le Trophée des Champions contre Lille dimanche soir (20 heures, Amazon Prime). Ce sera la troisième fois que les deux équipes s’affrontent, la première fois en amical. Et les Rouge & Bleus se sont imposés les deux fois, en phase de groupes de l’Europa League (saison 2010-2011, 1-0 en Espagne, but de Nenê le 16/09/2010, et 4-2 au Parc des Princes grâce à buts de Mathieu Bodmer et Nenê, et un doublé de Guillaume Hoarau). Huit joueurs ont porté le maillot des deux équipes, Kevin Gameiro, Grzegorz Krychowiak, Sergio Rico, Pablo Sarabia et Salvatore Sirigu. Sergio Ramos, formé à Séville ne fait pas encore partie de cette liste.