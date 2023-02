OM / PSG – Un joueur marseillais suspendu pour le Classico

Après son match contre Lille dimanche (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG retrouvera Marseille le 26 février. Une rencontre pour laquelle un joueur marseillais sera suspendu.

Après leur affrontement en Coupe de France (2-1) le 8 février dernier, le PSG et Marseille se retrouvent au Stade Vélodrome dans le cadre du choc de la 25e journée de Ligue 1. Cette rencontre, qui se jouera le 26 février, opposera le leader et le deuxième du championnat. Après trois défaites de suite, les joueurs du PSG voudront s’imposer contre Lille dimanche afin de prendre de la confiance pour le Classico et ainsi s’assurer de conserver la tête du championnat et peut-être même prendre une avance plus large, cinq points actuellement, sur son meilleur ennemi.

Chancel Mbemba suspendu contre le PSG

Marseille qui devra faire sans un de ses cadres. Après avoir reçu trois cartons jaunes en moins de 10 matches, Chancel Mbemba sera suspendu face au PSG. L’ancien joueur du FC Porto ne devrait pas être le seul défenseur central absent lors du Classico côté marseillais. Blessé contre Clermont la semaine dernière, Samuel Gigot ne doit pas revenir sur les terrains avant le mois de mars.