Après une saison étincelante au PSV, Xavi Simons fait maintenant rêver les dirigeants du RB Leipzig, où il y est prêté sans option d’achat.

À peine revenu au PSG, déjà reparti. Étincelant au PSV la saison dernière, c’est désormais en Allemagne, au RB Leipzig, que Xavi Simons éclabousse de son talent. Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour convaincre tout le monde. Titulaire indiscutable depuis le début de saison, le Néerlandais rayonne en Bundesliga avec 2 buts et 3 passes décisives en seulement 3 rencontres de championnat. Véritable pièce maîtresse de l’effectif de Marco Rose, l’attaquant de 20 ans est décisif sur 50% des buts du club allemand.

Quel avenir pour Xavi Simons ?

Sous le charme, le technicien allemand s’est exprimé sur son envie de garder le Titi Parisien dans le futur : « On espère le garder, bien sûr. S’il se sent à l’aise avec nous et qu’il sent qu’on est le bon club au bon moment pour lui, on en parlera. On peut supposer que les garçons prennent leurs propres décisions. Il a consciemment choisi Leipzig comme nouvelle étape dans sa carrière. Peut-être qu’il suivra l’exemple de Dani Olmo, qui évolue maintenant dans un rôle de leader avec nous. » Pour rappel, Xavi Simons est lié au PSG jusqu’en 2027.