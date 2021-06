Encore sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a pas encore pris de décision sur son avenir. Le PSG souhaite le conserver et le prolonger alors que le Real Madrid rêve de l’enrôler. Mais selon les informations de la Cadena Ser, la Maison Blanche commence à penser que l’arrivée de l’international français est impossible à court terme et cet été. La raison ? Les Rouge & Bleu ne comptent absolument pas se séparer de leur numéro 7. Les dirigeants parisiens estiment également que leurs homologues madrilènes ne pourront pas leur offrir une offre digne de ce nom à cause de la crise économique actuelle, assure la radio espagnole.

Du côté merengue, on est persuadé que le PSG formulera une offre stratosphérique à son attaquant (22 ans) pour le convaincre de rester. “Plusieurs membres de sa famille seraient touchés positivement si Kylian Mbappé décide de rester“, conclut la SER.