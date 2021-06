Le journal sportif madrilène Marca fait sa Une ce vendredi avec Kylian Mbappé, grand rêve du Real Madrid, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. Les Merengue maintiennent leur aspiration à signer l’attaquant de 22 ans cet été, explique le quotidien pro-Real. Après le Championnat d’Europe, le joueur devra aller parler au PSG pour qu’il puisse lui ouvrir la porte, tout en refusant de prolonger son contrat. C’est la feuille de route annoncée par Marca. Car à ce jour, Kylian Mbappé n’a rien dit ni en privé, ni en public, sur son avenir (contrairement à ce qui a pu être dit par un journaliste français). Et il ne le fera pas jusqu’à la fin de l’Euro de football. Le Real Madrid a bien conscience qu’il faut agir avec patience et douceur, en misant sur la résistance à prolonger au PSG de Kylian Mbappé. Et si le club francilien travaille toujours sur le dossier Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, c’est qu’il pense à une alternative au départ du jeune attaquant, observe Marca. La relation entre l’Emir du Qatar et Florentino Pérez, le président du Real, est “excellente”, ajoute le journal sportif. Et l’idée, c’est qu’elle le reste s’il y a transfert. Au Real Madrid, Kylian Mbappé serait à la tête du projet sportif, assure un José Félix Diaz confiant.