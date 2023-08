Afin de renforcer son attaque, le PSG a officialisé la signature de Gonçalo Ramos et devrait en faire de même avec Ousmane Dembélé. Cependant, le club de la capitale pourrait ne pas s’arrêter là, et serait toujours actif sur le piste menant à Randal Kolo Muani. Un dossier qui pourrait se corser … .

Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG s’est activé pour renforcer le front de son attaque et Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé devrait s’inscrire dans cette logique. Cependant, les dirigeants parisiens ne devraient pas s’arrêter là, et la piste menant à Randal Kolo Muani serait toujours active. Mais comme pour le dossier Harry Kane, une forte concurrence pourrait bousculer les plans de l’attaquant français mais aussi du Paris Saint-Germain. En effet, selon des informations en provenance d’Allemagne et du média Sport 1 plus précisément, l’agent de Randal Kolo Muani « serait récemment entré en contact avec le Real Madrid« . L’idée de faire une saison avec Joselu dans la peau d’un titulaire conjuguée aux dernière informations qui affirment que Kylian Mbappé a bien l’intention de rester au PSG pour la saison 2023/2024, le Real Madrid pourrait donc se pencher sur l’option Kolo Muani « certes chère, mais très charmante« .

De son côté, Randal Kolo Muani aurait conclu un accord avec le PSG selon les derniers échos de la presse, et serait dans l’attente d’un accord entre le club de la capitale et l’Eintracht Francfort. Le club de Bundesliga espèrerait en tirer 100 millions d’euros pour son attaquant de 24 ans sous contrat jusqu’en 2027. Toutefois, le dernier septième du championnat d’Allemagne espère pouvoir compter sur Randal Kolo Muani pour une deuxième saison consécutive mais n’est pas dupe : l’ancien du FC Nantes n’a pas changé d’agent pour rien au cours du printemps dernier. A une saison de l’Euro 2024, l’international français bénéficie de différentes options sur ce mercato estival 2023, et Sport 1 affirme que « le Real Madrid serait sans aucun doute l’une d’entre elles« .