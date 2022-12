Ça a été le feuilleton durant pendant de très long mois entre la fin de l’année 2021 et le 21 mai 2022, l’avenir de Kylian Mbappé. Après de très long mois de réflexion, l’attaquant a finalement décidé de prolonger au PSG. Une décision qui n’a pas du tout plu du côté de Madrid.

Kylian Mbappé arrivait en fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG. Pendant de très long mois, l’attaquant (23 ans) a tenu en haleine les supporters parisiens ainsi que ceux du Real Madrid, qui pensaient qu’il allait rejoindre le club madrilène libre de tout contrat. Il a finalement décidé de prolonger son contrat de trois ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2025. Une décision qui est très mal passée du côté de Madrid mais également dans la direction du club, Florentino Perez en tête qui s’est senti trahi. Ce mardi matin, la presse espagnole est revenue sur ce dossier et assure que le Real ne pense plus à Mbappé.

La priorité estivale du Real se nomme Jude Bellingham

Selon les informations de AS et Marca, le Real Madrid, malgré les demandes de ses supporters sur les réseaux sociaux de pardonner l’attaquant du PSG, Florentino Perez resterait sur ses positions, à savoir que le club n’a pas l’intention de continuer à faire la cour à Kylian Mbappé. « Quand Madrid frappe deux fois à votre porte et que vous reculez les deux fois, il est absurde d’insister. L’institution est au-dessus de tout« , aurait indiqué une source proche du club à AS. Pour le mercato estival, la priorité du Real Madrid serait l’Anglais du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. La Maison Blanche aurait aussi un autre souhait pour renforcer son attaque, Erling Haaland.