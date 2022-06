Ces derniers mois, le dossier Kylian Mbappé a cristallisé les attentions de la presse. Alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin, l’international français était annoncé au Real Madrid depuis de nombreux mois. Mais finalement, l’attaquant de 23 ans a prolongé son contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2025. Une excellente nouvelle pour les champions de France en titre et qui a été très mal vécue de l’autre côté des Pyrénées comme en atteste la récente plainte déposée par LaLiga à l’encontre du PSG. De son côté, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est revenu en plus en détails sur l’échec dans le dossier Mbappé, lors d’un entretien à l’émission El Chiringuito, traduit par RMC Sport. Il a également été questionné sur la rivalité avec le PSG. Extraits choisis.

L’échec dans le dossier Mbappé

« Mbappé, c’est déjà oublié , il ne s’est rien passé. Aujourd’hui, Mbappé n’existe pas. Ce qui existe, c’est la fête du Real. Pensez-vous toujours que vous verrez Mbappé à Madrid ? Non, parce que ce Mbappé n’est pas mon Mbappé. Mais s’il change… La vie prend mille tournures. Je pense qu’ils l’ont rendu confus et il est très jeune. Je lui souhaite le meilleur, je ne veux rien de mal pour lui. Mais j’ai cru au rêve. Les Madridistas seront déçus, mais le Mbappé qui voulait venir au Real Madrid n’était pas ce Mbappé. (…) Il me l’a annoncé dans un message et je lui ai souhaité bonne chance. Mais à ce moment-là, nous n’étions plus intéressés. Aucun joueur de l’histoire du Real Madrid n’a jamais été au-dessus des autres. Nous avons vu que cela avait changé. Ils (le PSG) lui avaient pratiquement proposé d’être le leader, non seulement d’une équipe de football, mais aussi de la direction. Là, on a vu que ce n’était pas le Mbappé qu’on voulait faire venir, mais que sous la pression il avait changé ses rêves. »

L’offre économique du PSG a-t-elle changé la donne ?

« Nous ne le saurons pas, mais je pense que la pression qui aurait pu l’affecter le plus est la politique. Cela, plus l’argent et le leadership sportif, l’a fait changer d’avis. Il a eu du mal. Quand on entre dans une situation de panique, on essaie d’en sortir le plus vite possible. Cela n’a aucun sens. Je n’imagine pas le Roi d’Espagne appeler un joueur. (…) Cela l’a beaucoup influencé. Il y a deux États là-bas, l’un qui est le Qatar et l’autre la France. Depuis 2000 que je suis ici, je n’avais pas vu ça, qu’un président de la République (Emmanuel Macron, ndlr) appelle un joueur. On peut être un grand joueur mondial et ne pas jouer en France, comme l’ont fait Zidane ou Benzema. Je pense que sa mère voulait qu’il vienne au Real Madrid, parce que c’était son rêve de petit garçon. Je ne lui ai pas parlé, mais ils nous disent que la mère a eu honte. Quand les circonstances changent et qu’une personne prend une décision, il faut la respecter. Il n’est pas venu parce qu’il ne voulait pas. Si tout le monde te met la pression, à 23 ans tu te bloques. »

Les portes du Real Madrid sont-elles fermées pour Mbappé ?

« La porte est ouverte à tout joueur qui comprend ce qu’est le Real Madrid et que personne n’est plus grand que les autres. »

Le PSG, un club ennemi ?

« Le PSG n’est pas un club ennemi. Ni Chelsea, ni City. Tous ceux qui concourent avec nous sont des amis. On s’entend bien avec tout le monde (…) Les clubs-états sont un problème que nous devons résoudre. »

Zidane au PSG ?

« Je ne sais pas, mais il a toujours été un homme du Real Madrid et de l’équipe de France. C’est ce que je sais de lui. Mais peut-être qu’il est maintenant dans une situation différente. »