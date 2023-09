Le regard de Leonardo sur l’échec de la MNM au PSG et les difficultés en C1

Leonardo a quitté son poste de directeur sportif du PSG en juin 2022. Il avait alors été remplacé par Luis Campos. Ce mercredi, il a donné une interview à Globo Esporte où il a évoqué plusieurs sujets concernant le PSG.

Pendant deux ans, le PSG a compté dans ses rangs, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, trois des meilleurs joueurs au monde. Mais la greffe n’a jamais vraiment réussi à prendre. Le Brésilien ayant, malheureusement, encore une fois été miné par les blessures alors que l’Argentin n’a jamais réellement retrouvé son meilleur niveau, à part peut-être lors de la première partie de la saison 2022-2023, juste avant la Coupe du monde. Directeur sportif des Rouge & Bleu qui a convaincu la Pulga de signer à Paris, Leonardo a avancé son explication sur l’échec de la MNM au PSG.

« Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème d’ego »

« Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème d’ego. Les personnes qui ont ce niveau de talent ne sont pas compliquées. Elles résolvent plus de problèmes qu’elles n’en créent. Et si vous devez résoudre leurs problèmes, cela en fait partie. Vous devez assumer le fardeau et la prime. Ça en fait partie. Donc, si vous acceptez une attaque comme celle-ci, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour une équipe. Après, ça ne marche pas. Et ce n’est pas pour rien. Les gens doivent se sentir bien, avance l’ancien directeur sportif du PSG dans une interview accordée à Globo Esporte. Ces gars ont besoin d’un état d’esprit, ils ont besoin de se sentir bien, ils ont besoin d’être reconnus. Et c’est le club qui doit faire ce travail, c’est nous les managers. Il faut aussi qu’ils se rendent disponibles pour que cela se fasse. »

« Manchester City vient de la gagner après 15 ans d’efforts »

Leonardo a également évoqué la Ligue des Champions et les échecs répétés du PSG dans la compétition. « La Ligue des champions n’est pas facile à gagner. Manchester City vient de la gagner après 15 ans d’efforts. C’est un ensemble de choses, des équipes comme le Real Madrid, Milan, Manchester United, si elles sont dans un bon ou un moyen moment, tout se passe naturellement. Le joueur veut aller dans ces clubs, la presse veut parler de ces clubs. Ils ont infiniment plus de fans que les autres clubs. Ces stades ont des traditions infiniment supérieures à celles des autres clubs. Tout cela est donc déjà en place, cela existe, c’est une chose établie. Il est déjà difficile d’entrer dans ce groupe d’élite. Bien sûr, le fait de ne pas avoir gagné, c’est un peu comme avoir un boulet attaché à la cheville. Mais le PSG fait déjà partie de ceux qui peuvent gagner.«

Dans cette interview, l’ancien joueur et dirigeant du PSG a aussi été questionné sur sa pique envers Kylian Mbappé cet été, estimant que l’attaquant n’était pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. « Il est un grand joueur, pas un leader« , avait-il lancé. « Tous ceux qui suivent le football ont vu mon opinion et je ne voudrais même pas revenir dessus« , a sobrement répondu Leonardo.