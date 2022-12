Le Roi Pelé est mort à l’âge de 82 ans

Le monde du football est en deuil en cette fin d’année puisqu’il vient de perdre une de ses plus grandes figures, en la personne de Pelé. La légende brésilienne s’est éteinte ce jeudi soir à l’âge de 82 ans des suites d’une longue maladie. Ce dernier souffrait d’un cancer du colon depuis maintenant près d’un an. Sa famille a annoncé à l’AFP la triste nouvelle.

Pelé était considéré comme le premier génie de l’histoire du football, lui qui a été champion du monde à l’âge de 17 ans en 1958 avant de remporter un deuxième mondial quatre ans plus tard. Une telle performance n’a plus été réalisée depuis. Il remporte un troisième sacre mondial en 1970 avec la Seleçao, une équipe qui était considérée comme l’une des plus grandes de tous les temps. Jugé par beaucoup de suiveurs comme le meilleur joueur de l’histoire, il était même surnommé le « Roi » de son sport. L’homme aux plus de 1000 buts a aussi été élu « Athlète du siècle » par le Comité international olympique (CIO) et sacré « joueur du XXe siècle » par la FIFA.

Il s’affichait depuis quelques années au côté de Kylian Mbappé, lui qui est considéré comme son héritier par la légende elle-même. Pelé déclarait sur le joueur parisien en mars 2021 : « Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne le dis pas pour plaisanter. Je me revois dans sa capacité à jouer vite. C’est un attaquant qui pense rapidement. Quand le ballon arrive, il sait déjà quoi faire, il sait déjà où aller et comment orienter le jeu pour trouver la meilleure solution. Ce sont des caractéristiques importantes dans le football d’aujourd’hui. »

La rédaction de Canal Supporters présente ses sincères condoléances à ses proches et à sa famille.